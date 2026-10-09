Cuatro partidos abren la fecha 12 del Torneo Clausura: hora,TV y probables formaciones

El equipo dirigido por Javier Sanguinetti cuenta con 16 puntos en la tabla acumulada y se encuentra a seis unidades de Deportivo Riestra, su rival más cercano en la pelea por la permanencia, con 15 puntos todavía en disputa.

Cómo llega Sarmiento

El conjunto de Junín llega a Mar del Plata con la intención de consolidarse entre los ocho equipos que avanzarán a los octavos de final. Sarmiento no disputó la fecha anterior porque su partido ante River fue reprogramado para el miércoles 14 de octubre.

El Verde ocupa el séptimo puesto de la Zona B, con 16 puntos, y una victoria le permitiría fortalecer sus posibilidades de clasificación. El equipo es dirigido por Facundo Sava.

Probables formaciones

Aldosivi: Ignacio Chicco; Brian Cufré, Santiago Moya, Leonardo Sigali, Rodrigo González; Nicolás Gaitán, Nicolás Linares, Lucas Castro, Martín García; Felipe Anso y Nicolás Cordero. DT: Javier Sanguinetti.

Sarmiento: Thiago Ayala; Ulises Giménez, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Gimnasia vs. Atlético Tucumán

Gimnasia y Atlético Tucumán se medirán este viernes desde las 18, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en La Plata, y se podrá ver por ESPN Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

Cómo llega Gimnasia

El Lobo viene de empatar 1-1 ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, con un gol de Agustín Colazo sobre el final del encuentro. Con ese resultado, el conjunto platense alcanzó los tres empates consecutivos y quedó sexto en la Zona B, con 18 puntos.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra buscará volver al triunfo en el Bosque para afirmarse entre los puestos de clasificación a los octavos de final y continuar en la pelea por un lugar en las copas internacionales.

Cómo llega Atlético Tucumán

El Decano llega después de una derrota agónica por 3-2 frente a Barracas Central, en Tucumán. El equipo había conseguido igualar el marcador en los últimos minutos, pero Nicolás Orsini le dio el triunfo al Guapo en la última jugada.

Con 13 puntos, Atlético ocupa el décimo puesto de la Zona B y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto conducido por Julio César Falcioni también tiene por delante la semifinal de la Copa Argentina ante Platense, programada para el 28 de octubre.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Matías Melluso; Maximiliano Zalazar, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Julián Fernández; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Instituto vs. Boca

Instituto y Boca Juniors se enfrentarán este viernes desde las 19.30, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer y el VAR estará a cargo de Yamil Possi.

Cómo llega Instituto

La Gloria llega en un gran momento futbolístico después de golear 4-1 a Independiente en su última presentación. El conjunto cordobés acumula tres victorias consecutivas y se ubica en la cima de la Zona A, una posición que intentará defender ante Boca.

El equipo dirigido por Diego Flores buscará aprovechar la localía para extender su racha positiva y mantenerse entre los principales candidatos a avanzar a los octavos de final.

Cómo llega Boca

El Xeneize viene de imponerse por 3-0 ante Unión en La Bombonera y también acumula tres triunfos consecutivos. El equipo mantiene una buena racha y buscará sumar en Córdoba antes de afrontar su compromiso por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

El conjunto conducido por Rodolfo Arruabarrena intentará conseguir otra victoria para seguir escalando en la Zona A y llegar fortalecido al desafío internacional.

Probables formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión vs. Defensa y Justicia

Unión y Defensa y Justicia cerrarán la jornada de este viernes desde las 21.45, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe y se podrá ver por ESPN Premium. El árbitro será Darío Herrera, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

Cómo llega Unión

El Tatengue atraviesa una racha negativa: viene de perder 3-0 frente a Boca y acumula tres derrotas consecutivas. Con 13 puntos, se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, aunque todavía está a cuatro unidades del grupo que ocupa esas posiciones.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón necesita recuperarse ante su público para volver a meterse en la pelea por la clasificación.

Cómo llega Defensa y Justicia

El Halcón llega con mejores resultados y después de golear 3-0 a San Lorenzo. Además, perdió solamente uno de sus últimos ocho partidos y se mantiene entre los protagonistas de la Zona A.

El conjunto conducido por Julio Vaccari suma 21 puntos y ocupa el tercer puesto de su grupo. Buscará aprovechar su buen presente para llevarse una victoria de Santa Fe y consolidarse en los primeros lugares.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra o Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Eric Ramírez y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román o Demian Domínguez; David Barbona, Santiago Sosa, Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.