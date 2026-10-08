El futuro de Valentín Carboni en Racing: Zanetti contó los planes del Inter

El Pupi, vicepresidente del club italiano, habló sobre el delantero, que se recupera de una grave lesión de rodilla y tiene contrato con Racing hasta fines de 2027.
Valentín Carboni transita la etapa final de la recuperación de la grave lesión que sufrió en la rodilla derecha y su regreso a las canchas es uno de los temas que sigue de cerca el mundo Racing. Aunque podría volver a jugar antes de fin de año, la alternativa que gana fuerza es que complete su puesta a punto durante la pretemporada y comience el 2027 a la par del resto del plantel.
Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, se refirió a la situación del delantero y expresó su expectativa por lo que pueda suceder en los próximos meses. “Él ahora necesita jugar y ojalá que después tenga continuidad”, sostuvo en declaraciones a DSports. Además, reveló que mantiene conversaciones con Diego Milito, presidente de la Academia, con quien tiene una relación de amistad.
Carboni sufrió en febrero la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. Después de la intervención quirúrgica, optó por realizar la rehabilitación en la Argentina, junto a sus compañeros de Racing. El Inter acompañó esa decisión y acordó extender su préstamo hasta diciembre de 2027, con el objetivo de que el futbolista pueda recuperar ritmo y continuidad.
Desde agosto, el atacante comenzó a realizar trabajos con pelota y avanza en su recuperación. Sin embargo, la evolución favorable no implica que se modifiquen los tiempos previstos para su regreso. En Racing buscan evitar riesgos innecesarios con un jugador que apenas pudo tener continuidad desde su llegada y que todavía necesita completar el proceso físico antes de volver a competir oficialmente.
Mientras tanto, Carboni también aprovecha este período para completar su formación académica. Con el acompañamiento de Racing y Futbolistas Argentinos Agremiados, retomó sus estudios secundarios, una meta que había quedado relegada por las exigencias de su carrera profesional. Así, el futbolista trabaja para volver a jugar y, al mismo tiempo, avanzar con un objetivo personal fuera de la cancha.
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