El futuro de Valentín Carboni en Racing: Zanetti contó los planes del Inter

El Pupi, vicepresidente del club italiano, habló sobre el delantero, que se recupera de una grave lesión de rodilla y tiene contrato con Racing hasta fines de 2027.

Valentín Carboni transita la etapa final de la recuperación de la grave lesión que sufrió en la rodilla derecha y su regreso a las canchas es uno de los temas que sigue de cerca el mundo Racing. Aunque podría volver a jugar antes de fin de año, la alternativa que gana fuerza es que complete su puesta a punto durante la pretemporada y comience el 2027 a la par del resto del plantel.