En diálogo con 90 Minutos, el atacante esgrimió que "Boca nunca murió porque fue el único grande que nunca descendió. No va a morir nunca Boca, es lo más grande que hay", en referencia a la polémica entre simpatizantes desatada en las redes sociales a modo de cargadas cruzadas.

"Mancha es otra cosa. Todo el mundo lo sabe. Soy un agradecido de haber podido jugar una final con Boca. Todos saben qué es una mancha. Qué es peor", refirió en alusión al descenso de River.

"BOCA NUNCA MURIÓ PORQUE FUE EL ÚNICO GRANDE QUE NO DESCENDIÓ"#90MinutosFOX - Darío Benedetto remarcó que no cree en la chicana de los hinchas de River por la final de Madrid.

Al recordar la final en Madrid, Benedetto recordó que “fue un golpe duro. Soy un afortunado de la vida que jugué una final con Boca. Dolió, muchísimo, pero nosotros teníamos que dar vuelta la página. Lo que más nos hubiese gustado era ganarla. Por el ambiente que había en el vestuario, merecíamos ganarla".

"A mí el Mundo Boca nunca me cansó ni me va a cansar. En general, fútbol, la gente, la prensa. De eso no me quejé nunca. Era la oportunidad única que a los 29 años te salga así es casi imposible", sentenció.

