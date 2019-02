De La Cruz: "Siempre sentí el respaldo de Gallardo y de mis compañeros"

“Yo siempre sentí el respaldo de Gallardo y todos los compañeros y espero que este sea mi año, porque para eso trabajo y quiero cambiar lo que pasó en el semestre pasado y poder conseguir cosas con el equipo”, dijo.

En charla con ESPN, De la Cruz explicó lo que le pasó en todos estos meses desde su llegada y admitió que por momentos se apuró: “Cuando estás en Uruguay pensás que estás preparado para jugar y luego te das cuentas que no es tan así. Acá se juega con otra intensidad y hubo que adaptarse”.

También habló de sus primeros problemas: “El período de adaptación fue duro, porque además hubo una lesión y una pequeña operación que me dejó sin jugar. Luego, en el apuro para volver y para poder estar, quizá no me ayudó, pero nunca perdí las ganas y la confianza de tener un partido como el de Vélez”.

En cuanto a lo que viene, el uruguayo reconoció: “No puedo quedarme con lo que hice en un partido porque si me toca no jugar no debo bajar los brazos y seguir trabajando para aprender y sumar conocimientos, para que pueda tener la continuidad que siempre quise y por la que estoy entrenando duro”.

Por último, De la Cruz confesó que sigue hablando con su medio hermano Carlos Sánchez que juega en el Santos de Sampaoli. Al respecto avisó: “Siempre hay charlas que van y vienen. Sé que a él le pasó los mismo que a mí, que le costó la adaptación, y siempre sus consejos son una ayuda. Lo mismo que con Mora, otro gran amigo que me dio este plantel”.