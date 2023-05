El equipo de Julio Vaccari buscará una victoria contra Peñarol para afianzarse en la pelea de los primeros puestos de su grupo en la Sudamericana. El Halcón, que llega con cinco triunfos al hilo, se encuentra con un partido menos tercero en el Grupo F con 3 puntos (perdió 3-0 con Millonarios y le ganó 2-1 a América Mineiro). Millonarios de Colombia lo lidera con 7 puntos, América Mineiro está segundo con 4 unidades y Peñarol, que aún no sumó, completan el grupo.

Si el equipo de Florencia Varela logra vencer a Peñarol llegará a 6 puntos y comenzará la segunda rueda como segundo y a un solo punto del líder. Mientras que si empata comenzará como tercero y si pierde lo empatará el conjunto uruguayo. Es por eso que es un partido clave tanto para el equipo argentino como para el gigante uruguayo. "Tenemos tres competencias y la idea es dar lo mejor en cada una", comentó Julio Vaccari.

Por su parte, Peñarol, que es dirigido por Alfredo Arias, ha vuelto a liderar la Primera División de Uruguay con 30 puntos en 13 fechas (nueve triunfos, tres empatas y una derrota). No obstante, su actuación en el ámbito internacional es realmente decepcionante ya que sus dos encuentros de Copa Sudamericana culminaron en derrota: por 4 a 1 vs. América MG y 2-0 vs. Millonarios.

Tras su último encuentro (victoria 2-0 ante Fénix), el DT analizó su esquiva actualidad en la segunda máxima competición del continente: "Como entrenador tengo que ver no solo el resultado, sino los trámites de los partidos. Tanto en Brasil como en el partido de locales por Copa no hicimos mal las cosas, y sé que algunos me van a criticar por esto que digo, de hecho, creo que lo hicimos bien. Creo que los perdimos por errores puntuales antes que el rival, en dos encuentros de trámite muy parejo. Peñarol allá a Argentina tiene que ir a ganar".

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Agustín Sant´Anna, Tomás Cardona, Nazareno Colombo, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Julián López, Gabriel Alanís, David Barbona, Santiago Solari y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Peñarol: Thiago Cardozo; Pedro Milans, Hernán Menosse, Yonatthan Rak, Lucas Hernández; Sergio García, Sebastián Rodríguez, Santiago Homenchenko, Kevin Méndez; Abel Hernández, Matías Arezo. DT: Alfredo Arias.