San Lorenzo y Palestino repartieron puntos en Rancagua

Si el partido no se jugaba, no hacía mucha diferencia. Trámite chato, aburrido, parejo y trabado. Tanto que casi no hubo situaciones de gol. Dos equipos que no se caracterizan por intentar jugar con la pelota, y en un campo de juego paupérrimo que no ayudó para nada, dieron como resultado un 0-0 que resume a la perfección lo que pasó: nada.

Casi 70 minutos tardó en aparecer la primera ocasión de peligro, y fue para el equipo local. Es que durante casi todo el partido, los arqueros fueron espectadores de lujo. San Lorenzo no suele arriesgar de visitante, y Palestino, quizás más por falta de recursos colectivos e individuales que por no tener la intención, tampoco generó mucho.

El argentino Salas fue el único que logró incomodar a la defensa del Ciclón con corridas, pero estando solo contra tres torres duras como el cemento, como lo son Pérez, Gattoni y Hernández, cuanto mucho pudo ganar faltas. Él fue quien a los 25 minutos del complemento tuvo la primera situación concreta. Antes, algunos centros llovidos de ambos equipos, pero nada más.

Para el segundo tiempo Rubén Darío Insua metió a Agustín Martegani y lo juntó con Nahuel Barrios, una sociedad que ilusiona al hincha de San Lorenzo pero poco se ha podido disfrutar en cancha. Sin embargo, duró poco y no dio resultado, y el Perrito terminó siendo sustituido. Con su salida, los cuervos perdieron al único desfachatado, atrevido, rebelde, que con la pelota iba decidido hacia adelante.

Luego del aviso de Salas, San Lorenzo reaccionó y tuvo dos oportunidades claras, ambas por cabezazos de Vombergar. En el primero de ellos, Bareiro capturó el rebote pero se lo erró abajo del arco. Palestino también respondió con un buen remate de larga distancia de Véjar que Batalla mandó al córner.

El Ciclón sabía que si aceleraba un poco podía ganarlo, incluso luego de quedarse con 10 por una zonza expulsión de Gattoni, quien estando amonestado se tiró con ambos pies a buscar una pelota controlada por el arquero Rigamonti. Vale remarcar de todos modos que la amarilla fue exagerada. Y aunque lo buscó, fue tan tímida esa búsqueda que no le alcanzó.

El punto le sirve más a San Lorenzo, teniendo en cuenta que jugó de visitante y ambos quedan con 4 unidades, por detrás del líder Fortaleza, que si el jueves le gana a Estudiantes de Mérida mete un pie en octavos. En la próxima fecha, el Ciclón visitará a los brasileños, pero antes recibirá a Defensa y Justicia por la Liga Profesional, el lunes.