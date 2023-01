Defensa y Justicia y Huracán quieren arrancar volando alto

El encuentro está programado para las 21.30 horas en el estadio Norberto 'Tito' Tomaghello, donde Sebastián Zunino estará a cargo del arbitraje y TNT Sports de la transmisión en vivo.

Ambos buscarán dar el primer paso en un año en el que jugarán la Copa Sudamericana, por el lado del Halcón, y la fase preliminar de la Copa Libertadores, por el lado del Globo de Parque de los Patricios.

Teniendo en cuenta la etapa final de la última Liga Profesional, llegan bien parados: Defensa terminó con nueve partidos sin perder y Huracán peleó hasta la última gota el campeonato, forzando el cuarto puesto con 47 puntos, a cinco de Boca, el campeón.

En cuanto al mercado, los de Varela mantuvieron gran parte del plantel, aunque se fue uno de los pilares de la defensa: el codiciado Adonis Frías, quien pasó al fútbol mexicano, precisamente al León.

A Defensa llegaron como refuerzos un total de diez caras nuevas: el arquero Enrique Bologna, el defensor Santiago Ramos Mingo (ex Boca y Barcelona B), Agustín Sant'Anna (lateral derecho uruguayo), Leandro Espejo (delantero, exTalleres), Julián Malatini (a préstamo de la 'T') y Gonzalo González (extremo de Sarmiento de Chaco).

Además de David Barbona (ex Racing y fútbol mexicano), Darío Cáceres Ovelar (lateral izquierdo surgido de Lanús), Rodrigo Bogarín (volante paraguayo, ex Libertad) y Santiago Solari (ex Gimnasia de Mendoza y hermano de Pablo, jugador de River).

Huracán también tuvo movimientos importantes en el plantel ya que perdió a Franco Cristaldo (Gremio), a Benjamín Garré (se fue al fútbol ruso) y de Rodrigo Cabral (a préstamo a Argentinos Juniors).

El capitán Lucas Merolla, pretendido por Boca Juniors y con contrato hasta junio, será titular y tenido en cuenta por Dabove pero su futuro todavía es una incógnita.

Las altas fueron Lucas Castro y Gastón Sauro, ambos de Sarmiento de Junín; el lateral derecho Fernando Torrent, de último paso por Rosario Central; Valentín Burgoa, dirigido por Dabove en Godoy Cruz y el defensor Joaquín Novillo, a préstamo de Belgrano.

Y el arquero Rodrigo Lugo; y los delanteros Juan Manuel García, exNewell's, y Walter Mazzantti, de buen paso por el fútbol chileno.

POSIBLES FORMACIONES

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Nazareno Colombo, Tomás Cardona y Alexis Soto; Julián López y Kevin Gutiérrez; Gabriel Alanis, Tomás Escalante o David Barbona, Gastón Togni; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Lucas Merolla y Lucas Carrizo; Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori y Juan Gauto o Jonás Acevedo; Matías Cóccaro y Nicolás Cordero. DT: Diego Dabove.

Hora: 21:30

Estadio: Norberto Tomaghello

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Fernando Echenique

TV: TNT Sports.