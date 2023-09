Denuncian al brasileño Antony por violencia de género: chats y fotos comprometedoras

Se trata de una denuncia radicada en junio de este año en Inglaterra por parte de su ex novia, quien en las últimas horas brindó una entrevista en la que mostró capturas de pantallas de chats con el futbolista del Manchester United en la que se pueden leer amenazas, intimidaciones y agresiones.

A su vez, en la entrevista con UOL, Gabriela Cavallin detalló que el comienzo de los episodios de violencia se dio a principios de junio de 2022, cuando vivían en Ámsterdam y el zurdo todavía jugaba en el Ajax. En ese entonces, ella estaba embarazada de tres meses, pero la pareja estaba en período de separación.

La DJ brasileña reveló que todo empezó por celos del futbolista, debido a una publicación que ella realizó en un boliche. Según relató, Antony la llevó al auto, donde la agredió físicamente y la amenazó con tirarla del vehículo a alta velocidad. Al día siguiente, Gabriela tuvo que ser atendida en un hospital por una hemorragia.

denuncia-contra-antony_w862 (1).webp Los chats entregados a la Justicia por Gabriela Cavallin, la denunciante de Antony.

“No quiero volver a verte delante de mí en mi vida. Ridícula. Mujer asquerosa. Contesta. Siniestra. Destructora de vidas”, fue uno de los 13 mensajes que recibió por parte del atacante en menos de un minuto. "Espero que te mueras, vete a la mierda", agregó. El 21 de junio terminó confirmándose la perdida de embarazo a las 16 semanas, luego de que no hayan podido controlar el sangrado que padecía.

Gabriela, de 23 años, denunció que el 15 de enero el exjugador de Sao Paulo le dio un cabezazo y le desprendió una prótesis mamaria por un puñetazo en el pecho. Dos meses más tarde, la influencer sufrió una fractura expuesta en uno de los dedos de la mano, luego de que Antony intentará pegarle con un cuenco de cristal en la cabeza.

denuncia-contra-antony_w862.webp

La última agresión que se encuentra en la investigación, la cual contiene audios donde el jugador se muestra agresivo y arrepentido, sucedió en su casa en la ciudad inglesa, en presencia de la madre y el padrastro del delantero.

“Antony cerró la puerta de casa y no me dejó salir. Yo tenía el dedo abierto, todo magullado. Rompió mis cosas, se llevó mi pasaporte. Estaba alterado, intentaba salir como podía, me lanzaba balones de fútbol, me tiraba teléfonos móviles. Decía que me iba a matar, que se iba a suicidar”, confesó Cavallin sobre el último hecho del que fue víctima.

Tras este acontecimiento, la DJ se radicó en Brasil y abrió una causa judicial en Inglaterra contra el jugador, quien actualmente tiene una cautelar que le impide acercarse o comunicarse con ella.

“Mi abogado estuvo en contacto con el civil de Manchester, la CBF, y hemos tenido respuestas mucho más rápidas de Manchester y de la policía en Inglaterra que aquí en Brasil. Allí nos están ayudando con todo lo que vamos a llevar, todo el material para el caso”, concluyó Gabriela Cavallin.

La respuesta de Antony, que fue marginado de la Selección de Brasil

Luego de que tomen una gran trascendencia las declaraciones de su ex pareja, el extremo del Manchester United rompió el silencio: “Por respeto a mis fans, familia y amigos, me veo obligado de manifestarme sobre las falsas acusaciones de las que he sido víctima. Mi relación con la señora Gabriela era complicada, con ofensas verbales de ambos lados, pero jamás practiqué alguna agresión física”.

De todos modos, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el futbolista será bajado de la nómina para la doble fecha de Eliminatorias, y su reemplazante será Gabriel Jesús, del Arsenal inglés.