Después del susto, Mauro Zárate trabajó con normalidad y Alfaro respira

El delantero xeneize había sentido una fuerte molestia en la ingle y los estudios que le hicieron no mostraron lesión, por lo que su presencia para el choque con Defensa no correría peligro

Fue solo un susto y nada más... Mauro Zárate preocupó a todo Boca después de no poder completar la práctica del jueves con normalidad, pero al delantero le hicieron estudios y no hay lesión. Con este panorama alentador, su presencia para el choque con Defensa no corre peligro y Alfaro respira.