"Ni éramos los mejores antes, ni somos los peores ahora. Hay que pensar en positivo, en algún momento se iba a cortar esa racha y ahora hay que salir rápido de esta situación, el partido terminó", remarcó el delantero en rueda de prensa.

Y continuó: "Podríamos haber ganado 5-0 tranquilamente. Quedan dos finales y vamos a hacer lo mejor posible para pasar a octavos de final".

Sobre el desarrollo del encuentro frente a Arabia Saudita, Di María comentó: "Sabíamos que ellos iban a jugar así, lo habíamos practicado, pero no pudimos llegar. Quizás arrancábamos antes en las jugadas y quedamos en offside. Teníamos la ilusión de arrancar ganando, no se dio".

"Creamos las situaciones y no pudimos convertir. Nuestro entrenador lo dijo, ellos jugaron con la línea alta y no pudimos meter pelotas para romper esas líneas. Habíamos practicado y trabajado de esa manera pero no pudimos", agregó.