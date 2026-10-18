Dibu Martínez, la fractura de mandíbula y su mensaje optimista: "En unas semanas volvemos"

El arquero argentino se recupera de la operación en Inglaterra. Estará al menos unos 40 días inactivo y se perderá los próximos amistosos de la Selección.
Emiliano 'Dibu' Martínez fue operado de la fractura de mandíbula que sufrió en el partido contra Everton por la Premier League. Pese al dolor, el arquero argentino del Chelsea compartió en las últimas horas una imagen desde el hospital en Liverpool y expresó un mensaje optimista.
"Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya", afirmó Martínez desde su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se lo puede ver con tres dedos de su mano izquierda levantados.
El arquero de la Selección, que estará unos 40 días inactivo y se perderá los próximos amistosos de al Selección, sufrió la fractura de mandíbula al chocar contra el defensor Jarrad Branthwaite en un centro. Por el duro golpe, fue atendido durante casi diez minutos en el campo de juego y le suministraron oxígeno antes de salir reemplazado.
Al igual que Dibu, su esposa Mandinho también llevó tranquilidad a los hinchas tras la operación. "Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, publicó.
A través de un comunicado oficial, el equipo londinense informó que el arquero argentino debió ser sometido a una intervención quirúrgica por la fractura de mandíbula. "Martínez fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, que confirmó una fractura de mandíbula que requería cirugía", detalló.
El Chelsea, que ganó 2 a 0 al Everton con goles de Pedro Nieto, le dedicó un mensaje a Dibu y afirmó que estará a su lado durante la recuperación: "Todos le deseamos a Emi una pronta recuperación y le brindaremos nuestro apoyo en todo momento".
A fines de agosto pasado, Martínez llegó al Chelsea desde el Aston Villa, en una transferencia por diez millones de dólares. "Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar título. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación", dijo en aquel momento.