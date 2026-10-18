Dibu Martínez, la fractura de mandíbula y su mensaje optimista: "En unas semanas volvemos"

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Qué dijeron desde el Chelsea tras la operación de Dibu Martínez

A través de un comunicado oficial, el equipo londinense informó que el arquero argentino debió ser sometido a una intervención quirúrgica por la fractura de mandíbula. "Martínez fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, que confirmó una fractura de mandíbula que requería cirugía", detalló.

El Chelsea, que ganó 2 a 0 al Everton con goles de Pedro Nieto, le dedicó un mensaje a Dibu y afirmó que estará a su lado durante la recuperación: "Todos le deseamos a Emi una pronta recuperación y le brindaremos nuestro apoyo en todo momento".

A fines de agosto pasado, Martínez llegó al Chelsea desde el Aston Villa, en una transferencia por diez millones de dólares. "Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar título. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación", dijo en aquel momento.