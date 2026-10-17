Arruabarrena: del triunfo ante Talleres a la posible titularidad de Paredes contra Vasco da Gama

El volante sufrió un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho hace una semana, una lesión que habitualmente demanda alrededor de 21 días de recuperación. En Boca mantienen la expectativa de que pueda acortar los plazos, aunque su presencia dependerá de cómo responda en los próximos días.

Arruabarrena valoró el triunfo de Boca ante Talleres

Más allá de la situación de Paredes, el técnico destacó la reacción del equipo para dar vuelta el resultado ante Talleres. Matías Galarza abrió el marcador para la visita, Miguel Merentiel estableció el empate y Leonel Flores convirtió el tanto que selló el 2-1 en la Bombonera.

“Estoy contento por el triunfo. Teníamos la presión de ganarlo por la Tabla Anual”, reconoció el entrenador, que valoró la actitud y el carácter de sus jugadores para recuperarse después de la derrota sufrida en el partido de ida ante Vasco.

La reacción del Vasco Arruabarrena al GOLAZO de Leonel Flores. pic.twitter.com/sph3hiLlyg https://t.co/eKKH3x74WS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 17, 2026

En ese sentido, Arruabarrena se mostró cauto pese a que Boca quedó en lo más alto de la Tabla Anual y remarcó que todavía quedan partidos importantes por disputar. “Me pone contento, pero todavía no se definió nada. Esto no es cómo va, sino cómo termina”, sostuvo.

El DT también destacó que el equipo supo responder en un encuentro complicado y consideró que esas virtudes serán importantes para afrontar el tramo final de la temporada. “No fue nuestro mejor juego, pero el equipo tuvo actitud, voluntad, carácter y personalidad para dar vuelta un resultado”, afirmó.

Boca va por la remontada ante Vasco da Gama

El próximo martes, desde las 21.30, Boca visitará a Vasco da Gama en el Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize perdió 1-0 en la Bombonera y necesita revertir la serie para mantener sus aspiraciones de llegar a la final del 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Arruabarrena anticipó que el equipo buscará imponer su juego y mantener sus posibilidades durante los 90 minutos. “Tenemos que tratar de estar en partido, llegar al minuto 90 teniendo posibilidades o ganando. Los jugadores saben lo que tienen que hacer”, explicó.

Además, el entrenador evitó dar pistas sobre la formación y las variantes que podría introducir para el encuentro decisivo. “No vamos a anticipar nada, no le vamos a facilitar alguna hipótesis a Pedro Emanuel”, expresó en referencia al técnico de Vasco da Gama.

Por último, el DT insistió en que el plantel debe mantener la concentración y afrontar cada compromiso como una final. La recuperación de Paredes será uno de los temas centrales de la previa, mientras Boca prepara un partido en el que estará obligado a ganar para seguir en carrera por el título continental.