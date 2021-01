Diego Dabove quiere conformar un San Lorenzo competitivo

"Nos encontramos con un plantel con mucho entusiasmo, con ganas de trabajar. Estamos en muy buena manera, sabiendo la importancia de los compromisos que tenemos por delante", dijo Dabove en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Además, agregó que "más allá de ser ofensivos y jugar bien, la idea es ser incómodos para el rival. Las características de los jugadores te van llevando, tenemos que armar un equipo competitivo y que la gente se sienta representada", dijo el flamante DT del "Ciclón".

En cuanto a la situación de los hermanos Romero, explicó: "Con Ángel y Oscar tuvimos una charla normal y en buenos términos, trabajan muy bien a la par de sus compañeros, con buen clima. La idea es tener un grupo sólido para que esa unidad se vea después en la cancha".

"Son dos más del grupo y los tratamos como al resto. No estoy pensando en otra cosa, siempre con las reglas claras y el respeto presente", añadió.

Respecto al plantel del elenco de Boedo, Dabove manifestó: "Los noto con ganas de revertir lo hecho y pelear todas las competencias que tenemos por delante. Quieren ponerse bien rápido a nivel físico y llevar a San Lorenzo al lugar donde se merece estar".

Por último, el entrenador habló de la posible llegada de refuerzos: "Jorge Rodríguez es un futbolista que nos resultaría útil por sus características, pero parece difícil que llegue porque lo quieren varios equipos. En cuanto a (Jalil) Elías lo conozco y me interesa. Estamos viendo algún jugador en ataque, en particular un extremo. Por ahora no hay nada concreto, pero seguimos buscando".