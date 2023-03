En primer lugar, desmintió que su apodo fuera Daemon, por el personaje de House of Dragon, la famosa precuela de Game of Thrones y reveló cuál es su favorito. “Me gusta Terminator, es brutal y creo que me va bien”, contó el ex Borussia Dortmund.

haaland.jpg

Además, el noruego que lleva cuatro hat-tricks en lo que va de la Premier League, contó que cada vez que convierte un triplete y se lleva la pelota, esa noche duerme con ella. "Me gusta mucho cuando marco tres goles sentir la pelota un poco más. Es por eso que lo hago. Lo hago desde hace bastante tiempo. Se ha convertido en una rutina y es un tipo de hábito que tengo después de cada hat-trick. Espero seguir con eso”.

Asimismo, sorprendió contando que su alarma suena con la música de la Champions League. También, develó que su cábala para convertir antes de cada partido en el Etihad Stadium es comer una lasagna que prepara su padre. Por último, relató que al retirarse le gustaría tener un granja con vacas y vivir allí.