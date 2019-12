El ídolo se hizo presente este sábado en el partido a beneficio en homenaje al periodista fallecido Sergio Gendler y, en el entretiempo, agarró el micrófono y le mandó un mensaje a todos los hinchas del Bicho presentes.

Las principales frases de Diego Maradona en La Paternal:

• “Estar acá es como volver a la casa de mamá.”

• “Necesitaba el cariño de esta gente.”

• “Cuando yo me vine a probar a Argentinos Juniors, con una pelota sola entrenaban seis categorías. No me puedo olvidar, jamás, de mi vieja y del viejo Diego Armando Maradona, este estadio ahora es un lujo.”

• “Cada vez que me nombran acá me emociono.”

• “Pido perdón si alguna vez le grité un gol a Argentinos.”

• “Hay muchos que hablan y no saben cuánto pesa la Copa del Mundo. Y hablan boludos, hablan. Este cebollita levantó la Copa del Mundo y sé cuánto pesa, papá.”

• “Ojalá pudiera correr atrás de una pelota, daría cualquier cosa.”

• “Quiero terminar acá. Que Argentinos vuelva a ser el Semillero del Mundo.”

• “¡Ganen el campeonato, la puta madre!”

• "La estoy luchando con Gimnasia, pero algún día me gustaría estar en este banco. Quédense tranquilos."