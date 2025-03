Diego Simeone: "Levante la mano quién vio que Julián tocó dos veces la pelota"

Frente a la pregunta de un periodista, el Cholo lo apuró apelando a la inexistencia de imágenes concluyentes: "¿Ustedes la vieron? ¿La tocó o no la tocó? ¿La viste o no la viste? ¿Cualquiera de los que está acá presente vio que tocó dos veces la pelota Julián? Levanten la mano... ¿Quién levanta la mano?".

Ante las dudas generalizadas en un recinto, el entrenador remató a su antojo: "No la levantaron. Siguiente pregunta". Alguien esbozó consultarle si había dialogado al respecto con la Araña. "No hablé con él, me fui solo a caminar por ahí atrás", aseguró el histórico entrenador de Atlético Madrid.

Luego, el técnico argentino agregó: "Acabo de ver la imagen, dicen que cuando patea toca la pelota con el pie de apoyo, pero la pelota no se mueve". Y destacó: "Más allá de eso, estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento, sinceramente, porque competimos de una manera que es ejemplar".

“Hicimos un partido increíble, con mucha energía y mucho esfuerzo. Controlamos muy bien a un rival con muy buenos futbolistas”, expresó el DT, quién concluyó: “La gente se va con el dolor de haber quedado afuera, pero sabiendo que el equipo dejó todo y se merecía el aplauso que la gente nos devolvió. Me voy en paz, perdiendo, pero en paz".

El Cholo Simeone tuvo 14 cruces mata-mata como entrenador de Atlético Madrid ante Real Madrid. Si bien se dio el lujo de ganarle las finales de la Copa del Rey 2013 y la Supercopa España 2014, el historial es favorable al Merengue: el club blanco se impuso nueve veces y los dirigidos por el argentino en cinco ocasiones.