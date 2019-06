Discrepancias en la Superliga por el futuro torneo

Un grupo de clubes promueve congelar los descensos; otro erradicar el sistema de Promedios. La TV se opone y si los clubes de Primera consiguen unanimidad, la AFA deberá dar el visto bueno.

El humor general de los clubes es, cuanto menos, extraño. Mientras vivió Julio Grondona, la excusa para las cosas que se hacían mal o no gustaban, era justamente que la personalidad del mandamás de la AFA no admitía discrepancias. La reunión del comité ejecutivo de la Superliga del martes, dio cuenta que no hace falta Don Julio para hacer las cosas mal.