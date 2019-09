Dolor de cabeza para Gallardo: se lesionó Cristian Ferreira

El volante no pudo seguir con el entrenamiento y se lo llevaron a hacer estudios para determinar la gravedad del asunto. Sabían que, como mínimo, podría no ser tenido en cuenta para la convocatoria del sábado ante Huracán. Luego de los estudios se supo que no era nada grave pero que al menos tendrá que esperar dos semanas para poder a trabajar a la par del resto.

Ferreira, que suele ser suplente, es el primer cambio en la zona de volantes. Ha jugado pocos minutos en el semestre pero estuvo en casi todos los partidos. Gallardo lo tiene muy arriba en la consideración, más aún para esta etapa donde habrá que rotar, porque en octubre se juegan las semifinales con Boca de la Copa.

Por otro lado, se espera para mañana o el jueves el alta médica del capitán Leonardo Ponzio, con la idea que pueda realizar trabajos con pelota para poder jugar la semana que viene ante Godoy Cruz por Copa Argentina o ante Newell’s de local el domingo 22 de setiembre.

Vale recordar que Ponzio apenas jugó dos partidos en el semestre por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho que sufrió ante Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina a los 15 minutos de juego, de la que se resintió luego en la revancha ante Cruzeiro en Brasil cuando apenas pudo completar el primer tiempo de ese partido jugado el 30 de julio.

De este modo, y con el viaje a España incluido para declarar en una causa por supuestos sobornos de la época en la que jugaba en Zaragoza, Ponzio viene teniendo un semestre complicado, con sólo 60 minutos en cancha en dos partidos de los 10 que jugó el equipo millonario de manera oficial.

Asimismo, también se aguarda la semana que viene el alta médica para Juan Fernando Quintero, luego de una recuperación de casi 6 meses tras la operación de ligamentos de la rodilla derecha ocurrida el 21 de marzo de este año, cuando se lesionó en el partido frente a Independiente.

River se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con trabajos de gimnasio y fútbol en espacios reducidos. La rutina de repite mañana y el jueves con la vuelta de los jugadores convocados a la fecha FIFA.

Gallardo en conferencia de prensa definirá la lista de convocados y el posible equipo.

River se entrena desde la semana pasada con un plantel diezmado por las ausencias de los argentinos Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios, el chileno Paulo Díaz, el colombiano Rafael Borré y el paraguayo Robert Rojas, en tanto que regresaron hoy los juveniles Jorge Carrascal, Julián Alvarez y Ezequiel Centurión.

El equipo del Muñeco se prepara para jugar cuatro partidos por torneos locales en los próximos 20 días antes del primer cruce de semifinales de la Copa Libertadores ante Boca en el Monumental el próximo 1 de octubre.