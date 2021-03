"Fue una pregunta que me hicieron nada más... ¿Cómo no va a querer un dirigente en algún momento de la vida poder llegar a serlo? Eso será dentro de unos años, no sé cuándo. Cuando termine el mandato de alguno o si se da la oportunidad para serlo. Le dieron una trascendencia mayor de la que tenía", aseguró el presidente "millonario".

El mandatario del club de Núñez explicó que este tipo de opiniones muchas veces se dan "pero de ninguna manera pensando en que esto va a ocurrir con inmediatez".

"El presidente de la AFA tiene un mandato de cuatro o cinco años más todavía, y hay que ver si quiere seguir. Fue un comentario, como cuando te preguntan de chico si querés ser policía o almacenero, y yo contesté eso porque estoy en el fútbol", señaló.

Lo cierto es que desde hace años D`Onofrio mantiene sus diferencias con la cúpula de la AFA que conduce Claudio "Chiqui" Tapia y el titular de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli.

"Hay que hacer un cambio profundo el día que corresponda. No estoy destituyendo a nadie. Si no será ayudar a los de ahora, pero se tienen que dejar ayudar. Estamos al servicio y no somos los reyes. Tenemos que ser transparentes y no puede ser que los campeonatos no tengan fechas definidas para todo el año", había señalado el presidente de River días atrás.