Durísimo: el ídolo que admitió tenerle miedo al descenso

"El miedo es el descenso, que está ahí nomás. Independiente tendrá que luchar para no irse directamente", expresó Bertoni, multicampeón con el Rojo entre 1972 y 1977, en diálogo con la agencia de noticias Télam.

Por otro lado, el campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 criticó duramente a la actual dirigencia. "Muchos de esta conducción son los mismos que estuvieron con Julio Comparada, Javier Cantero y Hugo Moyano. No le mientan a la gente. Lo único que hicieron fue aumentar la cuota social. No hicieron un solo cambio", disparó.

bertoni

En la misma línea, Bertoni afirmó que Doman trajo gente que "no está apta para trabajar en Independiente", y se refirió a la elección de los entrenadores, criticando a su vez el último mercado de pases del club: "Llegaron un montón de jugadores en vez de pocos y buenos".

En ese sentido, agregó: "El problema no es Pablo Repetto (será el nuevo DT), ni Pedro Monzón (técnico interino), ni Leandro Stillitano (recientemente destituido de su cargo), sino el material que tenés y a lo que querés jugar".

Repetto asumiría luego del clásico con Racing

Restan detalles para que Pablo Repetto se convierta oficialmente en el nuevo entrenador de Independiente: en las próximas horas se terminarán de limar los detalles contractuales y el uruguayo de 49 años pondrá la firma. Y aunque se esperaba que tome las riendas del plantel profesional lo antes posible, recién podría hacerse cargo la semana que viene.

El miércoles Independiente visitará a Rosario Central, por lo que ya es imposible que el ex DT de Nacional de Montevideo y Liga de Quito dirija en Arroyito. Sin embargo, tampoco dirá presente el próximo domingo, en el clásico con Racing: desde la CD esgrimen que no llegan con los tiempos, aunque la verdadera razón estaría en no hacerlo debutar en un partido tan caliente, y en un contexto tan desfavorable para el Rojo.