Cabe recordar que para rescindir el contrato que finalizaba el 30 de junio, Bauza pidió cobrar hasta el mes de abril, cuando la primera propuesta de la directiva era pagarle sólo lo trabajado, es decir hasta febrero. Por la noche estará viajando rumbo a Quito, Ecuador, para encontrarse con su familia.

Por la mañana habló en la emisora radial local LT2 y como está enojado con la Comisión Directiva, fue muy duro con sus integrantes: “Para mí la mayoría de los dirigentes de Central no entienden o no saben nada de fútbol. Ellos deberían saber para sentarse a hablar y a escuchar al técnico, con (Marcelo) Tinelli podés hablar tranquilamente de fútbol. Me parece que se equivocaron y tomaron una decisión apresurada, habíamos salido campeones después de tantos años. La reunión duró veinte minutos, les di la mano, no nos peleamos, y me fui”, explicó sobre lo sucedido el pasado fin de semana tras una nueva derrota, esta vez con Lanús el viernes por la noche.

También se refirió a la designación de Paulo Ferrari para reemplazarlo: “No tiene la experiencia para torcer una situación tan difícil como le tocó y una prueba fue lo que pasó. Debieron haber elegido al ‘Kily’ (Christián) González que estaba dirigiendo la reserva. Me dio mucha pena ver perder a Central con un equipo al cual debería haberle ganado”, indicó en relación a la sorpresiva eliminación frente al humilde Sol de Mayo de Viedma que milita en el Federal A.

Finalmente se mostró sorprendido por este abrupto desenlace, ya que él creía que podía revertir la situación, pese a este pobrísimo presente futbolístico: “El equipo quizás no jugaba muy bien, pero estaba dando muestra de ciertas mejoras. No era el momento, pensé que no iba a pasar, pero esto es fútbol y la decisión ya fue tomada, y es historia”, reflexionó Bauza.

Después habló con el canal de deportes a nivel nacional, TyC Sports, y volvió a criticar con dureza a la dirigencia de Central: “Después de ver el partido ante Tigre yo ya sabía que me iban a echar. No veía el motivo, porque con trabajo íbamos a mejorar. Con esta dirigencia no volvería, terminamos mal”, sentenció.

En lo estrictamente futbolístico, por la mañana en el predio de Arroyo Seco, hubo un ejercicio táctico a puertas abiertas para ir definiendo el equipo que recibirá a Belgrano. Con las ausencias obligadas de Matías Caruzzo y Alfonso Parot por lesión, más una serie de decisiones tácticas, pero manteniendo el 4-1-4-1.

El equipo que pondría en cancha el técnico Paulo Ferrari, sería: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Facundo Almada o Nicolás Giménez, Miguel Barbieri y Nahuel Molina; Fabián Rinaudo; Washington Camacho; Néstor Ortigoza, Leonardo Gil y Jonás Aguirre; Fernando Zampedri.