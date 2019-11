Coudet se tomó el trabajo de llamar a Víctor Blanco primero, luego le comunicó su decisión al manager de la Academia, Diego Milito; y por último, dialogó con el capitán Lisandro López para que esté al tanto de su determinación.

¿Cuál será el último partido? Sería el 14 de diciembre, en Mar del Plata, por el Trofeo de Campeones ante Tigre.

Frente a esta noticia, Racing ya puso manos a la obra y los primeros nombres que aparecen en carpeta para reemplazar al Chacho en diciembre son los de Pablo Lavallén y Diego Dabove.

A estas horas en Avellaneda recuerdan la frase que había dicho Coudet sobre el supuesto interés del Inter de Brasil: "No quiero que me pregunten más por el Inter. No voy a hablar más".