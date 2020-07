El agradecimiento de los hinchas del Leeds a Marcelo Bielsa: "¿Sos Dios?"

Por este motivo, algunos fanáticos se dirigieron a la casa del director técnico para agradecerle y sacarse algunas instantáneas. Con la medida alegría que lo caracteriza, el Loco salió a devolver el cariño con una sonrisa y un genuino "thank you".

El momento más divertido de este agasajo fue cuando un hombre le preguntó al rosarino: "¿Sos Dios?". Humilde, y casi avergonzado, Bielsa le dijo que no. Pero aunque no lo acepte, él forjó el milagro: su equipo brilló con el juego y los valores que los identifican. Y, aunque él mismo diría que "ganar no lo es todo", su estilo volvió a ser premiado. Mirá el video:

Bielsa agasajo Leeds

