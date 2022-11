El arquero de Camerún decidió dejar de ser parte del plantel

“La posición del arquero es muy importante. Estamos en un torneo difícil y sé qué es lo que tengo que hacer, que es asegurarme que el equipo está por encima de las individualidades. Onana quiso salir y lo aceptamos. Hay 26 jugadores en este equipo trabajando por esta competición juntos y queremos mostrar ese espíritu de disciplina y respeto. Estamos aquí para demostrarlo. Es un gran portero, pero nos enfocamos en el equipo”, comentó Song ante la prensa después del encuentro.

Y también agregó: “Hay que adaptarse a la disciplina del equipo. Si no podes hacerlo, adecuarte a lo que le pedimos a este equipo, creo que es necesario dar un paso al lado y tomar responsabilidades. El equipo es más importante que las individualidades. Acepto la responsabilidad de la decisión”.

comunicado-de-camerun-sobre-andre-onana_w862.webp

Por su parte, el arquero también se expresó en sus redes sociales: "Quiero expresar mi afecto por mi país y la Selección Nacional. Ayer no me permitieron estar en el campo de juego para ayudar a Camerún, como siempre hago, a lograr los objetivos del equipo. Siempre me he comportado de buena manera para ayudar al equipo a tener éxito. Puse todo mi esfuerzo y energía en encontrar soluciones a una situación que un jugador suele experimentar, pero no hubo deseo de la otra parte. Algunos momentos son difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre respeto y apoyo las decisiones de la gente a cargo de perseguir el éxito de nuestra Selección y país".

"Le extiendo toda mi fuerza a mis compañeros porque demostramos que somos capaces de ir muy lejos en esta competición. Los valores que pregono como persona y como jugador son los que me identifican, y los que mi familia me dio desde chiquito. Representar a Camerún siempre fue un privilegio. El país primero y para siempre. Gracias!", finalizó el arquero, que apoyará a Camerún como un hincha más de ahora en adelante en el Mundial.