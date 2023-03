"Si quiere jugar el próximo Mundial, en Francia se va a quedar muy bien", aseguró el Matador en diálogo con Líbero de TyC Sports. En ese sentido, destacó que en la Ligue 1 "está más descansado" y que "para el campeonato francés le alcanza y le sobra". Y añadió: "Para la Champions le está costando un poco. En el PSG, en tres años va a estar perfecto. Lo veremos también en las Eliminatorias. Poco a poco vamos a ir viendo el ritmo físico de Messi".

mario alberto kempes.jpg

A su vez, Kempes mencionó la gran ventaja del estilo de la Pulga. "Hay una cosa en la que Messi le gana a todos: corre cuando tiene que correr. No es que corre al vicio. No. Si sigue con esta mentalidad ganadora, va a ser así. No va a llegar como ahora al de 2022, pero con en la zurda tiene una mano y la puede poner en cualquier lado", afirmó, quien cree que Leo, con 39 años, todavía le podrá aportar mucho a la Albiceleste.

Más allá de todo, el ex-delantero también aseguró que a Messi "no se lo ve con tantas ganas en el PSG como con la Selección ahora" y que a la Copa del Mundo "llegó muy fresco de todo, de físico y mente". A su vez, se refirió a la chance de que decida marcharse a la MLS: "Claro que puede ser posible. A Messi se lo escucha en todos lados acá. Hasta el gringo que no entiende de soccer... Ponés la tele americana acá y Messi sale en cada momento".