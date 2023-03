Eran alrededor de las 2 de la mañana en el país europeo cuando Agüero dejó de hablar y se puso su mano derecha sobre el pecho, en la zona del corazón. Entonces, el host de la transmisión se sorprendió y le preguntó qué le pasa, porque se había quedado inmóvil en esa posición. El Kun empezó a revisar los datos de su celular y comentó: "Creo que me agarró una mini arritmia".

Embed Video: el Kun Agüero sufrió una "mini arritmia" en pleno streaming con Ibai Llanos.

Durante la transmisión en vivo, el ex delantero se quedó callado un instante mientras se llevó una mano al pecho.

NO NOS ASUSTES KUNIII#kunaguero #ibaillanos #arritmiascardíacas pic.twitter.com/rDcIBEmfOD — Radio Villa Maria AM930/FM 93.3 (@RadioVillaMaria) March 30, 2023

Después, el argentino continuó tranquilo y con una sonrisa en la boca, mientras que el español se quedó incrédulo frente a él. La sorpresa de Ibai fue total y mientras el Kun se puso dos dedos en el cuello para sentirse el pulso, el host le pregunta si quiere que lo lleve al médico. "No, no, porque tengo un chip y el famoso me va a detectar", le respondió el ex jugador del Barcelona sin dudar.

"Fue raro, eh... Fue raro", resaltó el Kun. Ante el susto del español que le preguntó nuevamente si quería ir a ver a un doctor, le contestó: "¿Para qué? No, no para nada, ahora qué me va a decir". "Viste que me quedé medio raro... porque sentí algo fuera de circuito, mirá si me estoy muriendo", tiró en chiste el Kun. Entonces, Ibai notoriamente preocupado le dice de finalizar el stream, pero el argentino le sugiere que quizá la gente quiere esperar para ver como continua todo.