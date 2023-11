El Diablito Echeverri habló tras la eliminación en el Mundial Sub-17

"En este momento tengo muchas sensaciones encontradas. Impotencia, dolor y tristeza, pero al mismo tiempo estoy muy orgulloso por este hermoso grupo que se armó y haber defendido a nuestro país hasta el final", abrió el crack en su posteo en Instagram.

Si bien no podrá levantar el título en Indonesia, sabe que todavía está la chance de ubicarse en el podio del Mundial, ya que la Sub 17 deberá enfrentar a Mali el viernes por el tercer puesto: "No tengo duda que el fútbol nos dará revancha. Gracias a todos por el apoyo y aguante Argentina siempre!"

A falta de un partido para terminar el camino mundialista, el Diablito marcó cinco goles y brindó cuatro asistencias en seis encuentros. Además, forjó una gran dupla con Ruberto, otro fruto de las Inferiores del Millonario que convirtió ocho conquistas en estos seis duelos.

argentina-echeverri.jpeg El Diablito Echeverri festeja su golazo de tiro libre a Japón.

Echeverri fue noticia mundial por su actuación contra Brasil, en el duelo de cuartos de final del Mundial. Marcó los tres goles del 3-0 de la Argentina a la Canarinha, se convirtió en el primer argentino en hacerle un triplete a este rival en una cita mundialista y equipos de Europa volvieron a poner sus ojos en él.

En cuanto al partido con Alemania, la joya de River asistió a Agustín Ruberto sobre la hora para el 3-3 definitivo en el tiempo reglamentario, pero falló un penal en la definición y no pudo contener las lágrimas. De inmediato, sus compañeros lo fueron a consolar y, horas más tarde, él mismo decidió descargarse a través de sus redes sociales.

La tremenda banca de la Scaloneta al Sub-17

Tras la eliminación de la Sub-17 en el Mundial, varios campeones del mundo con la Mayor le dejaron mensajes por las redes sociales. A través de sus historias de Instagram, Ángel Di María compartió una foto de equipo y un gran mensaje: "Orgulloso de cómo nos representaron en el Mundial. Gracias por esa entrega y huevo hasta el final".

Después, Mac Allister expresó que "felicitaciones por la forma en la que representaron al país. Felicitaciones por saber ganar y perder. A seguir trabajando", Dibu Martínez subió un video de la Sub-17 a su historia con cuatro corazones rojos y ¡Scaloni realizó una publicación!

mensaje-scaloni-sub-17_w862.webp

"Que orgullo verlos jugar, con todo un país detrás de ustedes. Han dejado un hermoso mensaje. El resultado es lo de menos, lo más importante es como representaron al país y como se comportaron en la victoria y la derrota. Estoy seguro de que nos darán más alegrías en el futuro. Felicitaciones a todos los jugadores y al Cuerpo Técnico, que han hecho un trabajo espectacular. ¡Yo estoy orgulloso de ustedes!", escribió en su cuenta personal.