Andrés Ibarra: "El oficialismo quiere truchar la elección"

"Queremos votar el 3 de diciembre. Ese es el objetivo. Nos hemos preparado con una plataforma de primer mundo para darle al socio de Boca lo que se merece. Estamos listos para competir en elecciones claras con correcciones de estas irregularidades porque no se puede votar con un padrón trucho; explicó Ibarra.

"El vicepresidente dijo hace meses que no tenía que haber elecciones. Gracias a ellas, los socios tienen la posibilidad de elegir y cambiar las autoridades. Queremos votar el domingo", agregó el candidato a presidente por la oposición que no estuvo acompañado por Mauricio Macri como se especuló en un principio.

Luego, Ibarra disparó: "El oficialismo quiere truchar la elección. No lo vamos a permitir. Nosotros hemos detectado esto que estaba pasando y es lo que le dio origen a las denuncias. Muchos de los socios adherentes nos decían que había otros que se hicieron activos y ellos no podían entrar".

"Nos decían que los hacían socios activos en el día. Cuando tuvimos la oportunidad de ver los padrones y analizamos en conjunto, nos llamó la atención el crecimiento que había de los socios y la curva de ingresos. Había una concentración enorme en los meses previos al cierre del padrón en 2021", continuó.

Después, Ibarra detalló por qué hizo la denuncia en la Justicia: "Nosotros representamos a los socios de Boca, los que nos votan y los que no. Ante esa situación decidimos, acompañados por las agrupaciones políticas, hacer una presentación en la Justicia para que se evalúe la situación. Producto de eso es que hoy aparece este fallo que es determinante y contundente respecto de las situaciones que veníamos planteando. Cuando veo esto, me da vergüenza lo que está pasando. Afecta la calidad institucional del club".

"Hemos pedido que esto se revise. El peritaje determinó esta realidad. La jueza decretó la suspensión del acto eleccionario, pero no queremos que se suspendan las elecciones. Planteamos que podamos hacer una conciliación para que esto se pueda resolver", aclaró Ibarra.

"Queremos que esto transcurra en un marco de transparencia. Esa cantidad de socios que se hicieron nuevos es para que puedan votar y representan más del 50 por ciento de los votos que sacó el actual oficialismo en 2019. Obviamente que hay declaraciones del estilo "que ni se presenten" o "95 a 5". Nosotros lo que queremos es competir con propuestas en un marco de transparencia" , siguió el candidato a presidente.

Por último, sobre la postura de Macri expresó: "Mauricio está alarmado. Uno de los motivos por los que integra la fórmula es su preocupación por lo que estaba pasando en Boca. Boca está por encima de todo. Los que queremos a Boca lo ponemos allá arriba y servimos a Boca. No puede haber ningún presidente que esté por encima de Boca y vemos que hoy se maneja de manera contraria. Es uno de los tantos temas que llevó a Mauricio a integrar la fórmula".

Más frases de Andrés Ibarra en conferencia de prensa

El financiamiento del proyecto de La Bombonera Siglo XXI: "El financiamiento del estadio está perfectamente previsto. Financiamos el 100 por ciento con la venta de palcos y plateas. Va a ser un estadio para 105 mil personas, lo que nos va a permitir pre-venderlas. Lo mismo que el naming, pero siempre llamándose Bombonera Siglo XXI. Vamos a tener un buen sponsor. Será un estadio de primer nivel internacional, el más grande de Sudamérica. Va a tener sponsors en los anillos, restaurantes, zonas comerciales. Aún así, tenemos propuestas de fondos de inversión que están dispuestos a financiar el estadio, pero no lo vamos a ser por los intereses. Está todo planificado".

Mensaje con chicana para Riquelme:"No me genera nada las frases de Riquelme porque no se a qué se refiere. Nosotros trabajamos para los socios, todas nuestras propuestas son para ellos. Si los socios nos eligen, van a ver un club gestionado 24/7. Espero cierta racionalidad del otro lado en la mediación y que se animen de competir. Si están tan seguros y creen que hicieron las cosas bien, compitamos el domingo".

Crítica del trato del oficialismo a los socios: "Ven fantasmas en todos lados en vez de ver todo el problema. Las grietas fueron denunciadas por socios. Salió por todas las redes sociales. Uno de los grandes problemas de los socios es que no sabemos por qué pasan las cosas. Ven una mano negra en lugar de ocuparse de la gestión. Manejen los filtros de otra manera, vendan las entradas como corresponde, cambien Soy Socio, que es un desastre. Los socios fueron patoteados en Río de Janeiro".

Sobre los dichos de Riquelme de que "quieren usar el club para hacer política": "Nos endilgan la política a nosotros cuando son ellos los que hacen política. Nuestra época dorada, durante la presidencia de Mauricio en el club, tuvimos una suma de éxitos deportivos con calidad institucional. Si hay una época en la que fuimos un gran club de fútbol fue esa. Hubo ídolos que se pudieron mostrar en una vidriera internacional. Entonces, que el vicepresidente diga que lo quieren usar para hacer política cuando él aprovechó ese club de Macri para irse a jugar a Europa y mostrarse al mundo, es totalmente equivocado. Me parece un desagradecimiento"

Sobre algunas inexactitudes en la redacción del fallo: "Yo el fallo no lo redacté. Los fallos no tienen nada que ver uno con el otro. Uno es una presentación que hicieron organizaciones de la comunidad judía, porque el sábado es el Shabat y algunos no van a poder votar. Me parece que estar discutiendo tanto sobre si se pasaban o no al domingo es raro, porque los socios tienen todo el derecho a votar. Lo que está diciendo este fallo es gravísimo. Y es absolutamente menor si en lugar de ser un jueves se hizo un sábado. Estamos hablando de una vulneración al padrón".