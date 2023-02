El DT de Chelsea reveló que fue amenazado de muerte por hinchas

"Me llegaron algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera y que mis hijos mueran, así que obviamente no es agradable", dijo el técnico en rueda de prensa.

Chelsea atraviesa un momento complicado en lo deportivo, ya que ganó dos de los últimos 14 partidos.

Y agregó: "Podés responderlo de dos maneras. Podría decir que no me importa, pero sabrías que estoy mintiendo. A todos les importa lo que piense la gente, porque estamos programados para estar conectados socialmente".

"No es agradable. Aceptás las críticas, Aceptás que te abucheen si pierdes, aceptás absolutamente lo que se te presente. Pero hay una línea", remarcó.

En la Premier League, el Chelsea marcha décimo en la tabla y en la Champions League perdió el partido de ida de octavos de final 1-0 ante Borussia Dortmund.