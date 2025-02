El dueño del Inter Miami invertirá en un club argentino

Si bien el presidente de la AFA Chiqui Tapia y muchísimos clubes se mostraron en contra de las SAD Milei no conoce un no como respuesta: está obsesionado con que en este 2025 se implemente la opción para los clubes. De hecho, estableció por decreto que la AFA no puede prohibir a las SAD que participen de los torneos o expulsarlas de los mismos.

“¿Por qué le tienen miedo a que sus socios elijan con mayor libertad como organizarse? ¿Por qué tienen miedo de que entren capitales al fútbol? ¿Tienen miedo de que con clubes más fuertes no podrán dominarlos? ¿Tienen miedo qué con mecanismos de gestión más transparentes aumentará el poder de los clubes en detrimento de la AFA?”, comentó Federico Sturzenegger hace un tiempo ante el conflicto con la AFA.

lionel-messi-y-jorge-mas-celebran-el-titulo-en-el-vestuario.webp

Más fue recibido este jueves en la Casa Rosada por el mandatario nacional y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quienes conversó durante casi una hora. En la misma, el magnate contó su interés de invertir en club argentino, aunque no mencionó ninguno en específico.

Además, los Más hablaron sobre la posibilidad de incursionar en el país en el sector de la industria pesada: tienen una empresa constructora. Sí, la firma Mas Tec, que brinda servicios de instalación, construcción, y mantenimiento de infraestructura energética de servicios públicos y de comunicaciones.

Por otro lado, el empresario le regaló a los hermanos Milei dos camisetas -una para cada uno- del Inter Miami firmadas por Messi y una pelota con el logo del club. "Me regalaron la camiseta con la firma del más grande de todos los tiempos, Lionel Messi", expresó el Presidente de la Nación en un video que subió a Instagram con los Más y la camiseta.