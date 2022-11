El ex Boca Facundo Colidio fue ofrecido en River para 2023

Colidio viene de romperla todo el 2022 en Tigre. Disputó 45 partidos, marcó siete goles, dio varias asistencias y contribuyó mucho al juego del equipo de Diego Martínez. Fue dupla de Mateo Retegui, el goleador del campeonato. Fue indiscutido de un equipo que fue subcampeón de la Copa de la Liga Profesional y logró la clasificación a la Copa Sudamericana. El deseo de Ezequiel Melaraña, presidente del Matador, es que continúe en el club, pero la pelota la tiene el Inter y quiere que dé un salto el futbolista. Además, el club italiano lo cedió al club por un año sin opción de compra.

Facundo_Colidio_(cropped).jpeg

Colidio se inició en el fútbol de su ciudad natal, Rafaela. Primero como arquero y luego como delantero. Después de jugar en las inferiores de Atlético de Rafaela, arribó a Buenos Aires en 2014 para sumarse a la pensión de Boca después de pasar las pruebas que superó ampliamente. Comenzó en la 9na división del Xeneize y llegó hasta la Reserva, donde fue dirigido por Rolando "Flaco" Schiavi. Si bien tuvo destacadas actuaciones, no debutó en Primera porque fue vendido al Inter con tan solo 16 años.

"En Boca me estaba yendo muy bien, aunque estaba en Reserva y el titular era Marcelo Torres. Y me llegó esta oferta. No lo podía creer, es el sueño de cualquier chico jugar en un grande de Europa. Era muy difícil decirle que no. Si la rechazaba no me lo iba a perdonar. El club lo entendió y no tuvo inconvenientes, no puso obstáculos como para que yo pueda salir”, recordó el jugador tiempo atrás su salida del Xeneize.

Embed

“Me tocó dos veces jugar en la Bombonera. Una de ellas fue un preliminar con mucha gente en la cancha y era algo increíble. Siempre digo que me gustaría volver y cumplir el sueño de jugar en la Bombonera”, comentó también el futbolista. Sin embargo, Boca no estaría pensando en su nombre. Sí, también está en el radar de Racing e Independiente.

En cuanto a River, la única negociación formar es con Matías Kranevitter. El Millonario quiere repatriar al Colo, multicampeón en el club, que se encuentra en Monterrey de México. Su llegada sería para reemplazar a Leonardo Ponzio, quien se retirará del fútbol. Por otra parte, River mantiene charlas informales con el representante de Rodinei, lateral derecho de 30 años, que este año se consagró campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. Pero evaluarán todos los ofrecimientos.