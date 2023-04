El imparable River va por su primera victoria en la Libertadores

El colombiano Jhon Ospina será el árbitro del partido, mientras que sus asistentes serán Jhon León y Sebastian Vela como jueces de línea, y Bismark Santiago como cuarto árbitro. Además, en el VAR estarán Juan Lara y Edson Cisternas.

River arrasa en la Liga Profesional y es puntero como 30 puntos, pero no corre con la misma suerte en la Copa, ya que en su debut sufrió una derrota 1-3 ante The Strongest. La paridad del grupo obliga al Millonario a hacerse fuerte como local y conseguir su primera victoria para no empezar a complicar la clasificación.

Martín Demichelis volverá a contar con jugadores claves que descansaron el último fin de semana contra Newell's, como Milton Casco, Paulo Díaz y Enzo Pérez. En ese sentido, el equipo será el que viene saliendo de memoria, aunque Micho todavía mantiene una duda: Salomón Rondón o José Paradela.

Si juega el delantero venezolano, el esquema será un 4-2-2-2 con Nacho Fernández y Barco sueltos, y Rondón haciendo dupla con Lucas Beltrán; mientras que si el DT opta por la inclusión de Paradela, el sistema variará a un 4-2-3-1, con el ex Independiente recostado a la izquierda, y los zurdos alternando entre el medio y la derecha.

Por su parte, Sporting Cristal llega con un presente irregular y acumulando tres encuentros sin ganar: dos empates por la liga peruana que lo dejaron a siete puntos del líder del torneo, y una derrota, en el estreno en la Libertadores ante Fluminense. Además, tendrá la sensible baja de su capitán, el experimentado Yoshimar Yotún, expulsado contra el Flu.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Lucas Beltrán y Salomón Rondón o José Paradela. DT: Martín Demichelis.

Sporting Cristal: Renato Solís, Jhilmar Lora, Ignácio Da Silva, Gianfranco Chávez, Leonardo Díaz; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Alejandro Hohberg; Leandro Sosa, Joao Grimaldo y Brenner Marlos. DT: Tiago Nunes.