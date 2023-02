El insólito homenaje a Lionel Scaloni

A la espera de que el oriundo de Pujato regrese a Argentina para reunirse con Claudio Tapia y sellar su renovación como entrenador de la Albiceleste, Scaloni fue homenajeado en ¡las Islas Baleares! (es parte del territorio de España, allí, en Mallorca, el DT vive junto a su familia en un pueblo).

La Federación de Fútbol de las Islas Baleares invitó a Scaloni al evento donde presentarían el lanzamiento de una app digital, y allí lo distinguieron por la obtención del Mundial de Qatar 2022 y le obsequiaron una réplica del trofeo junto a una camiseta que tiene su nombre y el número '5' estampado.

Embed de la de la



@PepSanso : “Es un paso tecnológico para nuestros federados y seguidores”



@lioscaloni : “La app es una iniciativa muy buena, como padre me interesa y la he probado”https://t.co/jzpY5eKxU9#4Illes1Futbol pic.twitter.com/z6KyUY6039 — FFIB (@FFIB_oficial) January 31, 2023

El ex lateral derecho además aceptó contestar preguntas, pero no quiso tocar el tema de su renovación en la Selección. En ese sentido, Scaloni destacó que "hacer un Mundial en una ciudad con desplazamientos muy cómodos, tanto para nosotros como para los hinchas, fue un gran acierto".

También se refirió a cómo vivió los días posteriores al título y cómo lo toma ahora. "Me encuentro de la misma manera que cuando se ganó en Qatar, contento y, lógicamente, asimilando un título que ya está en nuestras manos. Pero siempre con la idea de mirar hacia adelante, con la idea de entrenar, para eso decidimos ser entrenador", respondió.

Además, sobre su estilo de vida explicó: "Estoy en mi lugar, con mi familia y disfrutando del día a día, en eso la vida no me ha cambiado mucho". Y sumó: "Nunca renegué de que la gente me conozca".