El palazo de Pablo Vicó contra Jorge Sampaoli: "No tenés que aparentar"

El actual Flamengo le bajó el precio a los juveniles que había llevado Vicó para enfrentar a Argentina en su preparación. Al histórico de Brown no le gustó nada ya desde el comienzo: "llegó sin decir buenos días ni nada", contó, y le tiró un palazo: "No tenés que aparentar, tenés que ser una buena persona, para que cuando tengas una devolución sea de las mejores”, dijo en una entrevista con Urbana Play.

¿Qué fue lo que más le molestó a Pablo Vicó? Así lo cuenta: “Me invitó Beccacece a jugar con la Sub 20.Estaba el señor (por Sampaoli), con una gorrita de lana. Yo estaba agradeciéndole a Beccacece por haberme invitado, y él sin decir buenos días ni nada, dijo: ‘Esto no es nivel para vos, no te sirve’. Yo lo miré y Becca me agarró de la muñeca porque ya le iba a contestar. Por respeto y porque era el entrenador de la Selección Argentina, me callé la boca”, recordó.

Y cerró: “Después me enteré de otras cosas... En esto nos conocemos todos. No tenés que aparentar, tenés que ser una buena persona, para que cuando tengas una devolución sea de las mejores”, profundizó Vicó a propósito del actual entrenador de Flamengo.