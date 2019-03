El pibe Ferreira le dio River el brillo que le faltaba para no perder

Ferreira hizo todas las inferiores y cuando hizo su primer gol en River ante Adosivi el año pasado luego de un caño y tras clavarla en un ángulo como frente a Alianza dijo: "Yo jugaba en el el club Las Palmas en Córdoba y llegué a River con 9 años, al principio es una experiencia muy fea que no se la deseo a nadie, lloraba todos los días porque extrañaba y me quería volver, pero pensaba en fútbol y se me pasaba". Ahora tras aquellos tiempos duros, disfruta de ser otro de los pibes de la cantera que le resuelven problemas de River.

ADEMÁS:

Puntazo: River empató de manera agónica ante Alianza Lima

Punto de partida: Rosario Central empató con Gremio en un duelo caliente

Ferreira ya el año pasado había demostrado buenos indicios con ese gol que le levantó los primeros aplausos, este año le hizo otro a Patronato de buena factura y en esta semana clavó dos golazos de tiro libre como para que Juanfer Quintero sepa que tiene alternativas para la pelota pegada. Ya el sábado Ferreira había dejado a la vista su clase con una asistencia, con el tanto y con una excelente precisión en la pelota parada. Sus número en estos dos años en primera son elocuentes; 628 minutos en campo, 16 partidos con 12 desde el banco y 4 de titular, una asistencia de gol y 4 gritos. No son datos para obviar.

Ferreira tuvo una gran pretemporada en el invierno pasado y le ganó a todos en las competencias físicas internas y las mediciones. La sorpresa que causó hizo que se quede trabajando en primera y fue también una felicitación para la gente de la reserva porque el juvenil llegó a meterse entre los profesionales sin ningún inconveniente desde la preparación. Luego le costó jugar porque River tuvo muchos volantes de buen nivel desde Pity, Enzo, Nacho y hasta el despegue de Juanfer.

Pero el pibe esperó y no se cayó incluso cuando en la previa al partido este año ante el Tomba lo bajaron de una concentración por llegar tarde a un entrenamiento. Ferreira es una gran apuesta del Muñeco que adora su pegada y su resistencia física para recuperarse y jugar dos partidos por semana, algo que pare el DT es clave.