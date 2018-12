Después de esas palabras, el director técnico del Atlético de Madrid se explayó acerca del traslado de la final de la Copa Libertadores al Estadio Santiago Bernabéu y aprovechó para provocar a su clásico rival: el Real Madrid.

"Es la primera vez que venimos al Bernabéu sin ningún tipo de presión", destacó el ex futbolista, con respecto al duelo del que será testigo. "Para el hincha madrileño es una situación diferente, no vivió nunca el ambiente, principalmente en el Bernabéu, que no son tan calientes como los del Atlético Madrid, el Bilbao o el Sevilla, son más fríos", concluyó Simeone.

EL CHOLO DECLARA SOBRE EL BERNABÉU

Y es que fiel a su estilo, el Cholo también declara con el cuchillo entre los dientes. Picante.

ADEMÁS:

Campeones: Ramón y Russo posaron con la Copa Libertadores

Un Bernabéu conocido para ambos planteles

Reconocimiento, mates y ensayos para los penales

Un último vuelo a Madrid cargado de entusiasmo