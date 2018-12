Un último vuelo a Madrid cargado de entusiasmo

Ante este evento tan impredecible y particular, Aerolíneas Argentinas sumó dos frecuencias nuevas con destino a Madrid, para el día de ayer. De esta manera, los fanáticos de los dos equipos más importantes del país, salieron ayer, y tienen previsto su regreso para mañana mismo, a la mañana de la ciudad europea. El vuelo fue relámpago, y no da tiempo a conocer el lugar pero sí para ver el partido y el Santiago Bernabéu, que es lo que realmente les interesa a los hinchas de cada institución.

Uno de los que dijo presente, fue Benjamín Pereyra, que abordó el primer avión con simpatizantes millonarios. Este vuelo salió desde Ezeiza, pasado el mediodía. “Estoy muy ansioso por ganarle a Boca esta final y vamos a copar Madrid. Se nos hizo fácil conseguir el pasaje de avión y la entrada porque lo hicimos con anticipación. Por River vale la pena todo este esfuerzo”, enfatizó Benjamín, que no fue solo, si no que lo acompañaron otros cuatro amigos riverplatenses.

Del otro lado del mostrador, también habló Nicolás Pérez, fanático boquense, antes de hacer el check in. El avión que trasladó a los xeneizes, salió con tres horas de diferencia del de los millonarios. “Estoy muy ansioso por llegar a Madrid y ver el partido. Siempre lo sigo a Boca y vale la pena este esfuerzo. No se arriesga un resultado por cábala, pero vamos con fe. Es una vergüenza que se juegue en Madrid, pero otra no queda”, afirmó.

Por su parte Hernán Blanco, del barrio bonaerense de Villa Lusuriaga, también relató sus sensaciones de tener que ir a la capital española para ver esta final. “Este viaje es raro, quedé muy desilusionado con lo que pasó el fin de semana pasado porque estoy en contra de la violencia. Merece todo River, luego de pasar lo peor que puede vivir un hincha, que es ver a su equipo bajar de categoría” comentó.

Por último Ignacio Magnífico, en su espera para tomar el vuelo de Boca, contó sus sentimientos: “Estoy muy tranquilo porque es un viaje largo. Esta experiencia no se puede explicar porque no es racional. Tuvimos esta oportunidad de Madrid y hay que aprovecharla”, expresó. Ya está todo listo para el pitazo inicial.i