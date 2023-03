El presidente de Talleres chicaneó a Demichelis y Jorge Brito le respondió

"Tal vez, en algún momento, tendrás que buscar a Martín Demichelis para que sea tu ayudante de campo", dijo Andrés Fassi en medio del evento Mística Talleres, y mientras elogiaba el buen trabajo que el ex defensor está realizando en la T, escolta de los líderes San Lorenzo y Defensa y Justicia en la Liga Profesional con 12 puntos.

Casi instantáneamente, el mandamás del Matador cordobés pidió: "Esto que quede acá. Les pido por favor que no salga de acá. Somos solamente 600. Espero que no”. Claro, lo que no tuvo en cuenta Fassi es que el acto estaba siendo transmitido en vivo por Youtube, con más de 12 mil espectadores, por lo que el comentario rápidamente se difundió.

Hay un detalle no menor que también puede explicar el trasfondo del comentario: cuando Alexander Medina dejó su cargo como DT de Talleres, la dirigencia fue a buscar para reemplazarlo justamente a Demichelis, quien agradeció la propuesta pero siguió trabajando en las juveniles de Bayern Munich.

La respuesta de Jorge Brito a Fassi, presidente de Talleres

El mandamás de River se hizo eco de las declaraciones de su colega y no se quedó callado. "Fassi para hacer chistes es bastante malo, no son para hacer sobre otros, más si no lo conoce", disparó en Radio La Red. Y agregó: "Lo respeto como dirigente, pero la frase fue desafortunada hablando de otra persona. Si fue en un ámbito privado, puede pasar, pero si lo hizo como declaración pública fue desafortunado".

Luego, Brito destacó el trabajo de Demichelis, pese a que el Millonario no termina de encontrar su mejor versión. "Es inevitable que se lo compare con Gallardo. Estamos convencidos que este es un proceso nuevo que necesita adaptación de Martín y muchos jugadores que se incorporaron en este y el anterior mercado de pases. Es un equipo que se está armando. Los tiempos del fútbol son estos, pero estamos confiados en que vamos a competir en todas las competencias", aseguró.