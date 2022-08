El representante de Benedetto defendió al delantero en WhatsApp

mensaje-representante-benedetto_w862.webp

Ahora, en este contexto adverso, donde está en el foco de las críticas, tanto por el papelón con el defensor peruano como por su mala racha, el agente tiró los números de Pipa en el Xeneize: "105 partidos, 57 goles, cuatro títulos". Y sentenció, con dureza: "Que la cuenten como quieran". ¿A quién le apuntó? ¿Los medios, el Consejo, la gente? ¿Todos?

Benedetto, al igual que Zambrano, está suspendido por dos partidos. Se perderá los próximos duelos del Xeneize en la Liga Profesional ante Rosario Central (este miércoles) de local y Defensa y Justicia (el domingo) de visitante. En principio, no habría además multa económica. La sanción del Consejo es un mensaje interno y público, para ellos y todos los jugadores del plantel.

benedetto-boca-juniors.png

Juan Román Riquelme, ídolo y vicepresidente de la institución, se refirió a la pelea. “Los chicos han tenido una discusión y ahora tienen que reflexionar. Nada más. Es simple”, resumió en ESPN. Y añadió: "Yo no estuve ahí adentro, no sé por qué fue la discusión. Pero aunque supiera no lo diría, porque las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí, me sorprende que ustedes se enteren de todo".