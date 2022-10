El tremendo tatuaje de Boca que se hizo Leandro Paredes

leandro-paredes_w862.webp

A través de una historia de Instagram, Leandro, que se recupera una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda con la ilusión de llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022, dio cuenta del impresionante tattoo del estadio xeneize que se hizo ni más ni menos que en el pecho.

Del lado del pectoral derecho, Paredes dejó impregnado en su piel la figura de un chico con la número 5 y una pelota y La Bombonera de fondo, mientras que en el sector izquierdo se observan dos niños agarrados de la mano de cara al paisaje de una playa.

"Me encantaría volver a Boca algún día, desde el momento en que me fui dije que me gustaría y lo que tenga que pasar, va a pasar", contó alguna vez. El volante, oriundo de San Justo, se formó en el Xeneize, debutó en noviembre de 2010 y disputó en total 31 partidos, en los que marcó cinco goles y dio dos asistencias.

"Yo siempre fui de Boca. Tuve muchas personas que intentaron llevarme para otros clubes. Menos de River, usaba las camisetas que me regalaban para que sea hincha, pero siempre fui de Boca", aseguró Paredes, quien también reveló: "Mi ídolo de chico era Román. Fue mi espejo, mi modelo a seguir. Me encantaba la forma de jugar, en la que yo también me reflejaba dentro de la cancha, así que sin dudas fue él. Tengo la suerte de mantener una relación y cada tanto hablamos. Tuve la suerte de marcar un gol con un pase de él. Cuando dejó el fútbol seis meses heredé la 10 y fue cuando festejé el gol con el Topo Gigio".