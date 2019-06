Foyth (7): No jugó en su puesto habitual, pero confirmó las buenas sensaciones que dejó en el partido ante Qatar. Rápido y fuerte, el jugador del Tottenham no se complicó con la potencia de los delanteros venezolanos. Una aparición que ilusiona.

Otamendi (6,5): Mucho mejor respecto a los primeros encuentros. Hizo lo que el equipo le pedía: bajar un cambio y no extralimitarse. Cubrió su posición con tenacidad y ganó mucho de cabeza.

Pezzella (6): Dudó en algunos cortes y pasó la pelota defectuosamente en varias oportunidades. Con el correr de los minutos se acomodó y Ganó en el área contraria pero sin puntería.

Tagliafico (7): Una fiera. No negocia el esfuerzo y se sacrifica hasta el último segundo. Estuvo atento para relevar a Otamendi cuando Venezuela se animó y su participación en el ataque generó más peligro que en la fase de grupos. Se pareció mucho más al lateral que deslumbró en el Ajax.

Acuña (7): Interesante partido. Su entrada le agregó al funcionamiento esa dinámica que esperaba el entrenador y tuvo varias participaciones explosivas. Hace casi todo bien: marca, juega y desborda. Todavía le falta acertar en el último pase.

Paredes (7): Otra performance destacada del volante central. Estuvo preciso –como en un pase genial que casi termina en un golazo de Lautaro-, pero sobre todo volvió a ser el cerebro del equipo. Inamovible.

De Paul (6,5): Se mueve por todo el frente de ataque y nunca se saca la pelota de encima. Es ordenado a la hora de marca y cuando encara se anima a gambetear. Parece como si jugara hace muchos años con la celeste y blanca. Un acierto de Scaloni.

Messi (5): Solo hubo destellos de su calidad. Metió y buscó, pero no estuvo fino. En el primer tiempo intentó su gol y eligió la personal cuando las jugadas pedían pases a los dos "tanques". La buena noticia es que la albiceleste ganó sin un gran partido del mejor jugador del mundo.

Agüero (6): Se lo nota enchufado. Buscó su gol y casi lo consigue. A los '77, el arquero Fariñez no pudo controlar un disparo suyo y el rebote fue aprovechado por Lo Celso para extender la ventaja. Cuando la domina –que no son muchas veces-, mete miedo.

Martínez (8): Un toro. Exige todo el tiempo a la defensa rival y sabe entrar en juego cuando atacan sus compañeros. Como ya nos tiene acostumbrados, volvió a mostrar su viveza en el área y metió un gol de taco para abrir el partido. Ya en el complemento, metió un fierrazo que se estrelló en el palo.

Di Maria (5): Scaloni volvió a darle una oportunidad, pero no logró aprovecharla. Tuvo varios contragolpes en sus pies y no resolvió bien ninguno de ellos. Apresurado en cada arranque y excesivo en la conducción, no mostró nada que justifique un próximo ingreso.

Lo Celso (6): Entró poco en juego y estuvo rápido para capitalizar un rebote de Fariñez tras un remate contundente del Kun Agüero. Se necesita que empiece a ser ese jugador que tuvo una temporada brillante en el Betis y este gol puede darle la confianza necesaria.

Dybala (-): Aguantó bien de espaldas y trató de ser incisivo en los pocos minutos que jugó.

