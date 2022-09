Emiliano Vecchio: "Los próximos partidos serán como finales"

"Los próximos partidos serán como finales y así se deberán jugar para poder ver a Racing campeón al terminar el campeonato", sostuvo Vecchio en declaraciones a la prensa después del cotejo librado en el estadio Presidente Perón.

"Serán partidos con rivales muy duros, pero hay que jugarlos poniendo toda nuestra capacidad y esfuerzo, además de ser necesario con mucho empuje, porque hay que ganarlos como sea", subrayó el ex Rosario Central.

El 'Topo', entre otras consideraciones, valoró vencer a Argentinos Juniors porque resultó un duro adversario, que juega parecido a lo que hace Racing y no fue fácil llegarle.

Vecchio admitió que Racing tuvo un poco de fortuna en el gol, porque tras el cabezazo de Jonathan Galván la pelota dio en el palo y luego rebotó en el arquero Federico Lanzillota para ir hacia la red, pero consideró que la victoria fue merecida por todo lo que hizo el equipo para quedarse con los tres puntos.

Su ingreso en el segundo tiempo, luego de 55 días sin poder jugar por una lesión, generó una gran ovación de la parcialidad 'albiceleste' a la que vez que su accionar resultó clave para la levantada final de Racing.

"Debo agradecer todo el cariño de la gente y a todos los me ayudaron a recuperarme y a pasar ese tiempo tan duro, de ver a mis compañeros y no poder jugar. Al fin, esta noche pude colaborar con el equipo para sumar los tres puntos", remarcó.

Por su parte, el zaguero Galván señaló: "No importa si el gol me lo dan a mí o en contra a Lanzillota, lo que vale es haber sumado los tres puntos, que en nuestra cancha no lo podíamos hacer desde hace varias fechas".

En cuanto a su cabezazo que terminó en el gol de la victoria dijo: "Que Argentinos marcara en zona en las jugadas de pelota detenida me favoreció para que en ese tiro de esquina tuviera espacio para impulsarme a saltar y anticiparme a los defensores, de lo contrario cuando hay una marca personal es mucho más difícil porque siempre hay algún forcejeo".