“Mi sueño es volver a River en algún momento de mi vida. No sé cuándo, todavía no estoy pensando en eso, pero vestir esa camiseta no tiene precio”, aseguró el volante de 22 años que disputó 54 partidos, marcó 12 goles y dio 9 asistencias en el Millonario. Además, ganó la Liga Profesional 2021 y el Trofeo de Campeones 2021.

Por otro lado, el elegido como Mejor Jugador Joven del Mundial 2022 aseguró en diálogo con Sportscenter: “Sigo el día a día de River. A veces cuando juega muy tarde no lo veo, porque respeto el descanso, pero trato de mirar todos los partidos. Está jugando muy bien, el grupo se ve con mucha confianza y tanto todos los hinchas como yo lo disfrutamos”.

Enzo Fernández se refirió a la posible llegada de Otamendi a River

Nicolás Otamendi confesó en múltiples oportunidades su fanatismo por River. De esta manera, Enzo Fernández, quien compartió vestuario con él en Benfica entre mediados de 2022 y principios de 2023, enfatizó en el interés del zaguero de la Selección Argentina por el conjunto de Núñez.

enzo-fernandez-y-nicolas-otamendi_w862.webp

“Con Nico (Otamendi) siempre hablábamos de River, a veces mirábamos los partidos juntos, pero nunca me quise meter en su intimidad ni le pregunté qué iba a hacer en su carrera. Lo que él decida a partir de junio va a estar bien y le deseo todo lo mejor”, contó Fernández.

Además, el volante del Chelsea agregó: “Nunca le pregunté si él quería jugar en River o no, pero sí hablamos de cómo jugaba. Me preguntaba cómo era el día a día, cómo era la institución por dentro y yo siempre le contaba lo que viví en River".