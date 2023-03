Enzo Fernández y Leandro Paredes revelaron intimidades del Mundial

Las confesiones de Enzo

Durante el Mundial se viralizó una carta de un joven Enzo Fernández a Messi cuando la Pulga renunció a la Selección en 2016. "Lo escribí yo en facebook, con un poco de ayuda, pero lo escribí yo. Lo banqué siempre, porque recibía muchas criticas en un momento, traté con mis palabras de dedicarle un mensaje", reconoció en TyC Sports. Además, afirmó que Leo nunca le dijo nada al respecto y que no sabe si alguna vez leyó o no ese mensaje, pero admitió: "Si me dice algo me daría vergüenza".

"En los festejos después de Francia le dije 'muchas gracias por no abandonarnos nunca y siempre intentarlo', que era un gran ejemplo para todos. Siempre que hablo de Messi se me pone la piel de gallina. Le agradezco cómo es como persona, conmigo y con todos. No quedan palabras para decir lo que hace por todos los argentinos", agregó.

El ex River empezó a ganarse su lugar luego de su buen ingreso ante México, donde metió un golazo. "Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo, me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo 'viste que te dije, hijo de p...'. Fue muy emocionante. Me felicitaron todos, estábamos muy contentos. Le habíamos ganado a México y era otra cosa, todo positivo", contó.

Sobre el penal errado en la definición ante Países Bajos, admitió: "El día anterior habíamos practicado cruzado en el entrenamiento y Dibu Martínez me aconsejó que pateara al medio. Yo le pregunté dónde era más difícil para el arquero y me dijo que siempre se la juegan y que lo hiciera al medio, que entraba. Toda mi vida patee cruzado, pero le erré. Por algo pasó".

En ese sentido, Enzo reveló que contra Francia "Lautaro Martínez iba a ser el quinto como contra Países Bajos" y que "un sexto podía ser yo, si el técnico quería". Aunque también dijo que Scaloni no lo llamó para patear: "Qué me iba a preguntar si venía de erré con Holanda, ja. Pero si no decía que sí".

Las confesiones de Paredes

“Lo sacamos del poster para tratarlo como a uno más y esto lo hizo sentirse muy cómodo", dijo Paredes sobre la relación del grupo con Messi. "Le grité que éramos campeones del mundo y él nos agradecía a todos. Hasta nos dijo 'los amo'", contó sobre el momento de la consagración. el mediocampista sobre la celebración del título más esperado.

Del mismo modo, se refirió al abrazo con Lionel Scaloni que hizo que el DT quiebre en llanto. “Fue un abrazo de agradecimiento. Durante cuatro años y medio fui su cinco, siempre titular, cuando perdí el puesto entiendo que a él le dolía sacarme porque no estaba al 100%. Quería hacerle saber que estaba feliz, que lo habíamos logrado, que disfrutamos este momento. Le dije gracias y él no podía hablar”, reveló.

En la misma línea, otro de los momentos que quedaron retratados fue la 'batalla' contra Países Bajos. "Me quedó ahí la pelota, y había visto que ellos se habían levantado dos veces seguidas. No les quise pegar a ellos porque no le hubiese errado. Me vino bien que después Van Dijk me vino a chocar. Era difícil que me eche porque no le había pegado a ninguno en el pelotazo, pero me vino bien”, aseguró Paredes.

Por último, el volante de Juventus opinó sobre la frase de Rodrigo De Paul esgrimiendo que esta Selección Argentina es la mejor de la historia. "Prefiero que la gente lo diga, sé que hay selecciones que lo hicieron muy bien, que ganaron cosas importantes. Sí coincido en que ninguna Selección representó tan bien al país como esta. Como la gente se siente identificada con nosotros. La gente vio un grupo de hinchas que jugaba con la camiseta de la Selección Argentina. Jugamos como hinchas, creo que ponerse esa camiseta es lo más grande que hay. Hacíamos los posible para una vez que la tenías no sacárnosla más. Todos los días estás a prueba, nuestra gente demanda mucho. Había que dejar el 110% cada vez”, analizó.