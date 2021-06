Enzo Pérez: "En la bandera de ídolos están Ponzio y Maidana"

“Tengo la suerte de compartir con ellos el día a día y son dos jugadores muy importantes, no sé si ellos piensan que son ídolos o no, pero yo como hincha los pondría. Se merecen el máximo respeto por todas las vivencias. Yo no vine para ser ídolo ni referente, yo acompaño este proceso, estoy para lo que me necesiten. Escucho, observo, doy mi opinión cuando tengo que hacerlo o se me pregunta, pero la palabra ídolo es muy grande y más en este club", continuó Enzo Pérez.

Además recordó la noche que le tocó ser arquero dentro de la Libertadores debido al brote de Covid-19 que sufrió todo el plantel profesional, la cual quedará en la historia de River. "Veía enorme el arco en el precalentamiento, fue una experiencia linda después de ver cómo salió todo, pero de antemano estaba muy nervioso y con un poco de sufrimiento”.

"Antes de salir para el Monumental me acuerdo de los mensajes que me iban tirando mi hija y mi hijo: 'Tratá de que no te hagan goles, sacala', me decían, y cuando volví a casa era una felicidad enorme, no sólo de ellos sino de mis padres, hermanos... de toda la familia”, contó el ex jugador de la selección argentina.

"Fue una noche épica, hubo abrazos con todos porque hicimos algo que quedó para la historia del fútbol y cuando me abracé con Matías (Girlanda, de Prensa), fue cuando solté un par de lágrimas", agregó.

Con respecto al rendimiento del equipo riverplatense destacó: "Tenemos una forma y una manera de jugar, una identidad, que es la que venimos mostrando durante mucho tiempo. Para conseguir la Copa nos ha faltado poco y quedamos en el camino por detalles; obvio que tenemos que mejorar”.



Consultado sobre el posible cruce contra Boca dijo: ”Obvio que se puede volver a dar, y si es así bienvenido, pero antes nos tocó un rival duro como es Argentinos Juniors. Van a ser dos partidos de un gran nivel, porque los dos proponen”.

No dejó pasar la oportunidad para recordar la final de la Libertadores 2018 y remarcó: “Todavía no me cae la ficha de lo que logramos en Madrid, no terminamos de disfrutarlo. Lo de ese día es algo fantástico que va a estar marcado de por vida y estará en la historia".

Para finalizar, el actual jugador de River Plate, opinó sobre su retiro en un futuro: "Mi deseo es retirarme con la camiseta de Deportivo Maipú, mi club de Mendoza, pero va a depender de la gente que esté manejando el club en su momento. Yo ya lo hablé con gente cercana a mí y mi deseo es aunque sea jugar 6 meses".

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se encuentra en Orlando, Estados Unidos, llevando a cabo la pretemporada para afrontar lo que queda del año con un buen rendimiento. El equipo también se prepara para dos amistosos que tiene por delante, ante Barcelona de Ecuador el 30 de junio y el 4 de julio.





