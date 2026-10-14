Escándalo en Manchester United por las declaraciones de Licha Martínez: la respuesta del entrenador y las duras críticas de Rooney, Ferdinand y Carragher

El defensor argentino cuestionó la falta de refuerzos tras la caída ante el Atlético de Madrid y generó malestar en el club. Tres históricos apuntaron contra sus declaraciones y pusieron en duda su rendimiento.
Las declaraciones de Lisandro Martínez sobre la política de incorporaciones del Manchester United desataron una fuerte polémica en Inglaterra. Después de cuestionar a la dirigencia por la falta de inversión, el defensor argentino recibió críticas de tres referentes del fútbol británico, que cuestionaron su decisión de hacer públicos los reclamos.
Wayne Rooney fue uno de los más contundentes y consideró que el central debería haber resuelto sus diferencias dentro del club. “También es una falta de respeto hacia sus compañeros. Les está faltando el respeto porque está diciendo que el equipo no tiene el nivel suficiente”, sostuvo el máximo goleador histórico de los Diablos Rojos.
El exdelantero reconoció que los hinchas valoran que los futbolistas expresen su preocupación por la situación del equipo, pero también puso el foco en el rendimiento individual del argentino. “Pero, para conseguir eso, probablemente él sea uno de los jugadores que podrían terminar saliendo del club por sus actuaciones. Su rendimiento no estuvo a la altura”, agregó.
Por su parte, Rio Ferdinand cuestionó que los compañeros del campeón del mundo se hayan enterado de sus diferencias a través de los medios. En su canal de YouTube, el exdefensor también recordó los antecedentes de Cristiano Ronaldo y Roy Keane, quienes protagonizaron enfrentamientos públicos con la institución antes de marcharse. “Es lo que pasa cuando alguien sale a cuestionar públicamente a la cúpula de un club de fútbol”, advirtió.
Jamie Carragher también se sumó a las críticas y apuntó contra el momento elegido para hablar, además de rechazar la valoración positiva que el argentino hizo de la campaña anterior. “Esto no le hace ningún bien a nadie y ahora ellos serán los protagonistas de todas las noticias durante los próximos días por todo esto. Creo que es terrible que haya salido a decir eso justo ahora. Lo creo de verdad”, afirmó en CBS Sports.
El exjugador del Liverpool también cuestionó el nivel colectivo del equipo y el arranque de temporada del defensor, aunque reconoció sus condiciones futbolísticas. “La temporada pasada echaron a un entrenador. Terminaron terceros porque no jugaron copas. Quedaron eliminados muy temprano de las competiciones coperas. Ahora estamos viendo al verdadero Manchester United esta temporada. Volvieron a jugar pésimo. Creo que es un buen jugador pero tuvo un comienzo de temporada terrible”, sostuvo.
En paralelo, la dirigencia del Manchester United habría recibido con enojo y desconcierto los dichos del argentino, según informó Sky Sports. Por el momento, no trascendió una decisión definitiva sobre una posible sanción, mientras el club también analizaría opciones para reforzar la defensa central y el lateral izquierdo.
El zaguero, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, llegó a los Diablos Rojos en 2022 y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. En medio de las críticas por sus declaraciones y su rendimiento, su futuro en la institución quedó bajo observación.
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