Escándalo en Manchester United por las declaraciones de Licha Martínez: la respuesta del entrenador y las duras críticas de Rooney, Ferdinand y Carragher

Jamie Carragher también se sumó a las críticas y apuntó contra el momento elegido para hablar, además de rechazar la valoración positiva que el argentino hizo de la campaña anterior. “Esto no le hace ningún bien a nadie y ahora ellos serán los protagonistas de todas las noticias durante los próximos días por todo esto. Creo que es terrible que haya salido a decir eso justo ahora. Lo creo de verdad”, afirmó en CBS Sports.

El exjugador del Liverpool también cuestionó el nivel colectivo del equipo y el arranque de temporada del defensor, aunque reconoció sus condiciones futbolísticas. “La temporada pasada echaron a un entrenador. Terminaron terceros porque no jugaron copas. Quedaron eliminados muy temprano de las competiciones coperas. Ahora estamos viendo al verdadero Manchester United esta temporada. Volvieron a jugar pésimo. Creo que es un buen jugador pero tuvo un comienzo de temporada terrible”, sostuvo.

En paralelo, la dirigencia del Manchester United habría recibido con enojo y desconcierto los dichos del argentino, según informó Sky Sports. Por el momento, no trascendió una decisión definitiva sobre una posible sanción, mientras el club también analizaría opciones para reforzar la defensa central y el lateral izquierdo.

El zaguero, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, llegó a los Diablos Rojos en 2022 y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. En medio de las críticas por sus declaraciones y su rendimiento, su futuro en la institución quedó bajo observación.