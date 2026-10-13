Lisandro Martínez explotó contra Manchester United: "Necesitamos más ambición"

Lisandro Martínez en la caída del Manchester ante Atlético de Madrid.

El defensor cerró su descargo con un mensaje directo sobre las aspiraciones de la institución: “Debemos hablar de ganar la Champions League, de ganar la Premier League. Si no decimos la verdad, nada cambiará”. Carrick, por su parte, aseguró que no había escuchado las declaraciones y evitó profundizar en la polémica. Quien sí salió al cruce fue Wayne Rooney, leyenda del United, que consideró que el argentino “se ha pasado un poco de la raya” y cuestionó también su rendimiento: “Sus actuaciones no han sido lo suficientemente buenas”.

La caída ante el Atlético profundizó la crisis de resultados del United, que acumulan cinco partidos sin ganar. Cuatro de esos encuentros corresponden a la Premier League, donde el equipo también perdió el clásico ante Manchester City y empató frente al Tottenham. Con seis puntos en seis fechas, el Manchester United ocupa el 13º puesto del campeonato inglés y deberá reaccionar para no quedar relegado en la pelea por sus objetivos de la temporada.