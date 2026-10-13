Lisandro Martínez explotó contra Manchester United: "Necesitamos más ambición"

El defensor argentino cuestionó la falta de refuerzos, reclamó mayor inversión institucional y dejó en claro que el plantel necesita cambios para volver a competir por los grandes títulos.
Lisandro Martínez terminó muy enojado después de la derrota por 2-0 del Manchester United ante Atlético de Madrid, por la segunda fecha de la Champions League 2026-27. El defensor de la Selección Argentina criticó con dureza a la dirigencia de los Diablos Rojos por la planificación del plantel y reclamó una mayor inversión en el mercado de pases. Además, hizo una autocrítica por el rendimiento del equipo y dejó un mensaje contundente sobre el futuro del club.
“La actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre. Tengo que controlarme mucho, pero es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento”, expresó el exjugador de Defensa y Justicia. Luego, apuntó contra los responsables de reforzar al equipo: “Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir”. Sus declaraciones llegaron en medio de un comienzo irregular de temporada para el conjunto inglés.
El principal destinatario de sus críticas fue Jason Wilcox, director deportivo del Manchester United desde 2025. “Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo. Esperaba más inversiones en el mercado”, afirmó Martínez, aunque también reconoció que los futbolistas deben mejorar. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de contar con un plantel preparado para afrontar partidos de máxima exigencia y competir contra los equipos más poderosos de Europa.
Licha también salió en defensa del entrenador Michael Carrick y rechazó que toda la responsabilidad recaiga sobre el cuerpo técnico o los jugadores. “Esta noche es fácil señalar al técnico, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”, sostuvo. Además, describió las dificultades futbolísticas del equipo: “No estamos jugando bien colectivamente. Se ve esta desconexión entre nosotros. Ni siquiera logramos encadenar tres o cuatro pases”. Y redobló la apuesta con una frase que resumió su reclamo: “No me voy a callar. Necesitamos más ambición”.
El defensor cerró su descargo con un mensaje directo sobre las aspiraciones de la institución: “Debemos hablar de ganar la Champions League, de ganar la Premier League. Si no decimos la verdad, nada cambiará”. Carrick, por su parte, aseguró que no había escuchado las declaraciones y evitó profundizar en la polémica. Quien sí salió al cruce fue Wayne Rooney, leyenda del United, que consideró que el argentino “se ha pasado un poco de la raya” y cuestionó también su rendimiento: “Sus actuaciones no han sido lo suficientemente buenas”.
La caída ante el Atlético profundizó la crisis de resultados del United, que acumulan cinco partidos sin ganar. Cuatro de esos encuentros corresponden a la Premier League, donde el equipo también perdió el clásico ante Manchester City y empató frente al Tottenham. Con seis puntos en seis fechas, el Manchester United ocupa el 13º puesto del campeonato inglés y deberá reaccionar para no quedar relegado en la pelea por sus objetivos de la temporada.
comentar