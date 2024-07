Esequiel Barco se despidió de River y viajó a Rusia

“Fue complicado tomar la decisión, hubo muchas sensaciones encontradas. Me costó muchísimo dejar este gran club pero fue una decisión que tomé con mi familia“, señaló el jufgador surgido en Independiente, quien añadió: “Ahora toca disfrutar de este nuevo paso que es una gran oportunidad para mí y mi familia“.

Barco, quien, según el momento, despertó amor y odio en los hinchas millonarios reconoció que su rendimiento no fue el ideal para un jugador por el cual pagaron 12 millones de dólares en su momento.

“Siempre se puede dar un poquito más, uno es autocrítico con uno mismo, pereo siempre me brinde al máximo por esta camiseta, nunca me guardé nada. Seguramente hubo cosas que no salieron como esperaba pero siempre dejé todo”, agregó.

En River, Barco jugó 127 partidos, convirtió 16 goles y en su paso por el equipo conquistó la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa 2023.

Ahora River deberá buscar un reemplazante, aunque podría inclinarse más que nada en un volante ofensivo. Circulan muchos nombres en los pasillo del monumental pero en concreto aún no hay nada.