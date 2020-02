"Estos partidos fortalecen los vínculos", señaló el "Muñeco", que también dejó otras definiciones en la conferencia posterior a la victoria por 2 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Las 10 definiciones de Gallardo:

“Son esos partidos que son más que tres puntos por todo lo qué pasó, por cómo se dio y por cómo respondieron. Estos partidos fortalecen los vínculos. Podemos perder pero será difícil que nos puedan ganar".

“Estoy feliz. Hacía mucho calor y encima quedamos con un hombre menos. Ahí entendimos que debíamos seguir y no renunciar a lo planificado. Los felicité. Fue un partido que te hace sentir orgullo por el compañerismo, coraje y valentía”.

“Fuimos inteligentes para conseguir la pelota y hacer daño. Los jugadores entiendieron que no había que volverse locos. Hasta yo me canse de ver el esfuerzo que hicieron”.

“El equipo dio la cara por Paulo (Díaz), que cometió un error, lo sabe y estaba triste en el vestuario. Eso se nota en el equipo y en esto que hablo de los vínculos. Estaba desconsolado porque reaccionó ante un golpe y lo expulsaron”.

“Este partido genera presión a los que nos siguen porque nos costaba ganar en nuestra casa y lo hicimos de una manera que si no se hubiera dado habría sido un cimbronazo”.

“Me siento identificado con el equipo y estoy orgullo por cómo los despide la gente y no se conforman. Nos equivocamos a veces y hay mucha gente que para ese murmullo y eso nos ayuda. La cancha no estaba bien y también nos sobrepusimos a eso”.

“Ya hablé con Scocco y sabe lo que pienso. Todos son muy importantes y los valoro y aprecio como jugadores y personas".

“No me cambia nada defender con tres o cuatro. Me ratifica que podemos asimilar ideas de juego en diferentes momentos del partido”.

“Ellos se convencen que corremos para jugar o para bloquear o defender y eso es clave. Esa idea ayuda mucho y va más allá de ser o no talentoso: el contagio hace que todos corran y ayuden para jugar. Así es más fácil”.

“Los rivales son todos difíciles. Jugamos ahora con Unión y no será fácil. Acá es muy parejo todo. La diferencia en la tabla a veces no influye. Todos le quieren ganar a River y eso no va a cambiar”.