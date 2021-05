Estudiantes ganó de local y se aseguró la clasificación

En el arranque, el Pincha llegó con facilidad al área rival y se apoderó de la pelota para dominar el encuentro, obligando a Platense a mantenerse defendiendo en su campo de juego. A los 2´ tuvo la primera llegada el local, cuando Federico González remató pero De Olivera tapó y evitó la apertura del marcador.

A los 9 minutos lo volvió a tener González, quien se lo perdió luego de no poder definir de cabeza y nuevamente De Olivera salvó a su equipo. En sus aproximaciones, los dirigidos por Zielinski no pudieron terminar de concretar las jugadas para ponerse en ventaja.

A Platense, por su parte, le costó mucho recuperar el balón y no encontró los espacios para avanzar. Recién a los 20´ pudo salir de la presión del rival y de a poco fueron recuperando el juego sin ser dominados por completo. Poco tiempo después, el quipo visitante consiguió su primera llegada pero Messidoro no pudo definir frente al arco y se lo perdió.

Justo en el momento cuando se comenzó a emparejar el partido, el Pincha abrió el marcador a los 34´. Tras un gran centro de Godoy, Lucas Rodríguez remató y puso en ventaja a su equipo por 1-0. Este gol le dio confianza al local y volvió a dominar como lo hizo en los primeros minutos.

Fue así que a los 38´ Fabián Noguera de cabeza amplió la ventaja y finalizó la primera mitad 2-0 a favor del conjunto local.

En el complemento, Estudiantes mostró un juego más tranquilo y sin la necesidad de ir en busca del gol por la diferencia de dos tantos obtenida en el primer tiempo. Esto hizo que el partido no tenga muchas jugadas de riesgo y Platense, a pesar de manejar bien el balón cuando lo recuperada, le faltó profundidad para generar más.



A los 27´del ST el conjunto de Saavedra se perdió el descuento. Pereyra Díaz, muy cerca del arco, cabeceó y Andújar sacó la pelota sobre la línea. Las aproximaciones por parte del local continuaron y no le dieron el lugar a los de Platense para que puedan dominar y encontrar el primer gol.



Ambos equipos crearon jugadas para avanzar y marcar pero no pudieron concretar ninguna de ellas para cambiar el resultado final.





Embed

En la última fecha Estudiantes de la Plata visitará a Argentinos Juniors y Platense se medirá ante Rosario Central.